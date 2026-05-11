¿Quién paga los accidentes de motos sin SOAT hoy en día en Colombia?

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza obligatoria que deben adquirir todos los vehículos que circulen por el país. El seguro garantiza la cobertura de atención médica en caso de un accidente.

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Además, cubre la hospitalización, tratamientos, incapacidad y gastos funerarios. Sin embargo, los datos del RUNT indican que la mayoría de motociclistas del país no cuentan con el seguro vigente. De las 13,9 millones de motos registradas, apenas 5,7 millones adquirieron la póliza.

Este número preocupa a las autoridades y ha sido discutido entre las propuestas de los candidatos presidenciales. Además, estaría aumentando la carga del sistema de salud.

Datos de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) demuestran que en 2025 cubrieron 702.000 millones de pesos en atención a víctimas de accidentes de tránsito. El SOAT pagó los 2,78 billones restantes.

La ADRES se encargó de los gastos de vehículos sin seguro o no identificados. El dinero proviene directamente del SOAT y de las personas que sí pagan el seguro. Así lo señaló Fasecolda a El Tiempo e indicó que solo en 2025 se transfirieron 2,25 billones desde el SOAT a la ADRES para cubrir los accidentes de tránsito.

El mismo medio reveló que entre enero y marzo de 2026, la ADRES pagó 202.000 millones por reclamaciones de accidentes con vehículos sin SOAT o no identificados. El doble de lo que giró en el mismo periodo de 2025.

Las reclamaciones por este tipo de siniestros han aumentado en el último año y en la mayoría de casos hay involucrada una motocicleta. Un informe de la ADRES confirmó que el 58,5% de reclamaciones recibidas son por vehículos sin SOAT y el 97% de ellos correspondían a motos.

En Colombia existen tarifas diferencias del SOAT. Foto: foto: Colprensa / fotomontaje El País.

El SOAT para las motos

El Decreto 2497 de 2022 buscaba facilitar el pago del SOAT para algunos vehículos en Colombia, entre estos las motos. Para ello, estableció un rango diferencial con tarifas reducidas para ciclomotores, motos de 100 a 200 cc y otros tipos de automóviles.

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Varias categorías tienen descuentos de hasta el 50% para evitar la evasión. El hecho también tiene tintes sociológicos: más del 91% de las multas por no tener el SOAT recaen sobre propietarios de estratos 1, 2 y 3. Además, cerca de 130 motos son inmovilizadas diariamente por esta misma razón y seis de cada 20 motociclistas ganan menos de dos salarios mínimos.

El debate sobre el SOAT ha caído entre las propuestas de los candidatos presidenciales, con algunos ofreciendo eliminar la obligación de la póliza para motocicletas de menos de 250 cc.

Mientras tanto, las motocicletas siguen en aumento en el país. Nada más en abril de 2026, Fenalco anunció que se registraron 113.602 unidades nuevas, un aumento del 40,69% en comparación a abril de 2025.