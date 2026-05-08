Licencia de conducción en Colombia desde los 16 años: lo que es mito y lo que es realidad

El aumento de acceder a una licencia de conducción en Colombia es cada vez más notable, mostrando un incremento alrededor de un 20% en el año 2025. En el país, cada vez más personas buscan tener los requisitos necesarios para poder movilizarse en el país como conductores.

Licencia de conducción en Colombia: estos son los nuevos requisitos para sacarla en 2026

De acuerdo con las cifras del RUNT, durante el transcurso de los meses de enero y abril de 2026, las entidades de tránsito han realizado la expedición de más de 322.000 licencias de conducción nuevas para las categorías A2 (motocicletas de más de 125 cc).

Dentro de los rangos de edades que más han recibido estas licencias, se encuentra el grupo entre los 16 y 19 años de edad, al cual se suma un total de 65.560 licencias otorgadas, mostrando mayor interés por conducir por parte de los jóvenes del país.

Se recomienda que el joven conductor esté acompañado de un adulto mientras adquiere experiencia Foto: Getty Images

De acuerdo con la ley colombiana, la edad mínima que es requerida para poder conducir un vehículo en el país es desde los 16 años, en donde se deben llevar a cabo procedimientos y condiciones que tienen que ser cumplidas por los aspirantes.

Aun así, existen ciertos debates o ‘mitos’ que ocurren alrededor de la licencia de conducción para jóvenes, específicamente para los de 16 años. Estas inquietudes generan percepciones que son necesarias aclarar para todos los que estén interesados en conseguir la licencia de conducción.

Mitos de la licencia de conducción a partir de los 16 años

1 Mito: “Los jóvenes de 16 años obtienen la licencia en un proceso muy complicado”

Conseguir la licencia de conducción no es realmente un proceso difícil para los aspirantes a tenerla, incluso desde la edad de los 16 años. Eso sí, se deben pasar por ciertos requisitos como la aprobación de exámenes médicos, completar las fases teóricas y prácticas, además de las evaluaciones finales por parte de las entidades correspondientes.

2 Mito: “Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto al manejar”

No existe una ley actual que obligue a que los jóvenes conductores de 16 a 18 años puedan manejar siempre y cuando estén alrededor de un adulto.

No obstante, se recomienda el acompañamiento de uno durante las primeras etapas de los jóvenes luego de que hayan sacado la licencia. Estas experiencias permiten que el conductor pueda mejorar sus habilidades técnicas al conducir mientras es aconsejado por alguien con más práctica

3 Mito: “Los jóvenes no se encuentran suficientemente preparados para conducir un vehículo”

Dentro de la formación que se realiza en las entidades académicas de conducción en el país, los aspirantes reciben conocimiento sobre varios aspectos que se deben tener en cuenta al momento de tomar el volante, entre ellos la seguridad vial, las normas de tránsito y conducción responsable. Estos procesos permiten que la persona desarrolle competencias importantes antes de obtener su licencia de conducción.

4 Mito: “La responsabilidad solamente se consigue con la mayoría de edad”

La experiencia de la movilidad se consigue a través de esta misma y no por la edad como tal, ya que demuestra el proceso de aprendizaje que ha tenido el conductor. De esta manera, se va forjando el criterio, anticipación y demás aspectos que se necesitan de una persona que maneja un vehículo.

5 Mito: “No existe una manera de vigilar a los conductores jóvenes”

En el mundo de hoy, existen varias tecnologías y herramientas que son capaces de localizar a las personas y conocer sus ubicaciones en tiempo real. Asimismo, existen aplicaciones que permiten emitir alertas de velocidad en un caso que lo requiera. El uso de estos dispositivos busca fomentar un espacio de cuidado y cultura preventiva.