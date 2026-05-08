¿Qué significa el misterioso punto rojo en la llanta de un carro? Esta es su función

En algún momento, los conductores de vehículos, al momento de adquirir unos neumáticos nuevos, pueden observar detalladamente que en estos se encuentran pequeños puntos de color rojo ubicados en el flanco de la rueda. Estos también pueden ser de color amarillo e incluso ser en algunos casos un triángulo.

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Si bien estos pueden ser vistos como algo pequeño que no presenta alguna función para la llanta del automóvil, no muchos dueños de carros conocen que estos puntos son clave para conocer el equilibrio del vehículo y de las ruedas, influyendo de una manera directa. Conocer el propósito de esta puede permitir mejorar el rendimiento del coche, así como de su seguridad.

Esta es la función del punto rojo en la llanta del carro

Varias entidades y organizaciones vinculadas al sector automotor informan que el punto rojo que se observa en el flanco de la rueda permite equilibrar las ruedas a través de contrapeso. Según explica RACE (Real Academia de Conducción Española), si no se llega a concretar este balance para el vehículo, este terminaría vibrando, volviéndose inestable.

El punto rojo hace referencia a la variación máxima de fuerza radial o RFV, por sus siglas en inglés. Es por medio de esta que permite a los constructores o ingenieros facilitar el montaje de la llanta al carro, ya que marca el punto máximo de variación de fuerza radial. Cabe mencionar que, para lograr un montaje correcto en el vehículo, el punto rojo del neumático y el de la llanta deben alinearse para ofrecer un mejor balance.

Una llanta bien balanceada evita vibraciones en el carro Foto: 123RF

Este también puede ser visto como un triángulo rojo, aunque su función sigue siendo la misma. Adicionalmente, estos usualmente se ven más en llantas nuevas, por lo que a través del tiempo y su uso comenzarán a ir desgastándose. Eso sí, facilita a los mecánicos y propietarios del vehículo saber el equilibrio adecuado de los neumáticos.

Otros puntos que se pueden observar en la llanta del carro

En ocasiones, las llantas también pueden tener otros puntos de colores, como por ejemplo un punto amarillo. Este, que también está ubicado en el flanco del neumático, señala la parte más ligera del neumático (RFV mínimo), a diferencia del rojo, que se enfoca en el máximo. El punto amarillo usualmente coincide con la válvula de aire de la llanta; también permite hacer el equilibrado de esta. Hay situaciones donde este color es intercambiado por el color blanco, aunque puede llegar a confundirse con una marca de testeo del neumático.

La importancia del equilibrado de ruedas

En caso de que las llantas no tengan a su disposición un punto rojo o amarillo, puede terminar generando varias afectaciones al vehículo: