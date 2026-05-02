Las llantas son uno de los elementos más importantes de cada vehículo.

Todos los carros deben realizar mantenimientos oportunos para garantizar la seguridad y funcionalidad del vehículo. Muchos se realizan cada cierto kilometraje o años.

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En el caso de las llantas, estas son uno de los elementos más gastados debido al constante contacto con el suelo y el movimiento. Su buen estado es esencial para mantener la estabilidad del automóvil.

El tipo de llanta, tiempo de uso o la clase del camino recorrido tienen que ver en la frecuencia del recambio. Muchos neumáticos se desgastan más rápido que otros, porque suelen transitar por vías más difíciles.

Se recomienda a los propietarios que estén atentos a cualquier daño o problema en las llantas para evitar inconvenientes futuros o accidentes de tránsito.

¿Cuáles son las señales?

La marca Ford entregó una guía a sus usuarios para conocer las señales de que los neumáticos necesitan ser reemplazados. La primera es el desgaste de la banda de rodamiento.

La falta de tracción en las llantas puede ocasionar problemas en la vía. Foto: Getty Images

Esta toca el asfalto y se encarga de darle tracción a la llanta por su diseño especial. Si el desgaste es notable, significa que ya no podrá agarrar de manera eficaz.

La segunda señal son las grietas en las paredes del neumático. Al revisarlas, algunas pueden tener fisuras estructurales que ocasionen problemas en un futuro.

Según la compañía de automóviles de Estados Unidos, el tercer signo al que deben estar atentos los propietarios de carros son los golpes o bultos en las llantas. Estas protuberancias pueden ser causadas por baches o malas condiciones de la vía.

“Posiblemente la parte interna se haya dañado, el aire alcance las capas externas. Es recomendable revisar constantemente las llantas de tu auto, pues si presentan chipotes deben cambiarse a la brevedad, para evitar algún accidente”, explicó Ford.

La cuarta señal es el desgaste irregular. Aunque es común, si hay mayor deterioro en un área, puede significar que la presión es incorrecta o que hay problemas en la alineación y balanceo.

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El último signo de que los neumáticos deben ser reemplazados, es la caducidad de las llantas. Su uso, desgaste y tiempo de fabricación es importante para saber cuándo cambiarlas. Ford recomienda rotarlas frecuentemente para que el deterioro sea uniforme y en caso de dudas, acercarse a un concesionario de la marca del vehículo.