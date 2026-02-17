Vehículos

El detalle retro que tienen algunas motos y carros y que sus dueños desconocen: creen que es un lujo

La industria de los neumáticos para vehículos incorporó algunos detalles con el fin de ofrecer mucha más resistencia; algunos ahora son un lujo.

GoogleSiga las novedades y guías más recientes sobre vehículos en Discover

Camilo Eduardo Castro Cetina

Camilo Eduardo Castro Cetina

17 de febrero de 2026, 10:34 a. m.
Las motos incorporaron esta práctica hasta finales de los 70.
Las motos incorporaron esta práctica hasta finales de los 70. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

La industria automotriz tiene modelos para todos los gustos y hay quienes siguen anclados en el pasado, dando un toque vintage a sus aparatos con elementos de diseño que siguen vigentes pese al paso de los años y a los avances de la industria.

Qué pasa con los carros eléctricos cuando se enfrentan a encharcamientos: ¿sufren más que los autos a combustión?
En el pasado, los neumáticos eran de color blanco, tono que daba el caucho, materia prima de estos elementos.
Hoy en día este tipo de cubiertas son consideradas como un lujo. Foto: Getty Images

Hay quienes acuden a manubrios clásicos, a luces retro o a indumentaria de antaño; sin embargo, hay un detalle que es clave y que hace que tanto carros como motocicletas realmente tengan un toque antiguo.

Se trata de las bandas blancas que vienen en las llantas, algo no menor y que era característico a comienzos del siglo pasado, cuando los grandes fabricantes engalanaban sus motocicletas con este detalle exclusivo.

Cabe señalar que, aunque parezca simplemente algo estético, esta banda tenía una razón de ser y estaba presente para facilitarle la vida a los motociclistas de aquellas épocas.

Vehículos

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Vehículos

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

Vehículos

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 18 de febrero de 2026

Vehículos

Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

Vehículos

Carros autónomos o con conducción asistida: ¿El piloto debe responder en caso de accidente?

Vehículos

Movilidad en Bogotá este martes, 17 de febrero: así están las vías en la capital

Vehículos

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Vehículos

El truco desconocido para que las llantas no pierdan aire con el frío: ¿qué pasa si se inflan más de lo recomendado?

Vehículos

El truco de la ‘moneda de 500′ en el carro que le puede salvar la vida y es viral en redes sociales

Vehículos

¿Se deben cambiar las llantas para la temporada de lluvia? Dato clave le puede indicar si conviene hacerlo

Hay que comenzar por señalar que sobre el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX el color de los neumáticos no era el negro habitual que se conoce hoy en día; para esa época, la tonalidad que daba el caucho, materia prima de las cubiertas, era blanco o un gris muy claro, totalmente opuesto a lo que se emplea hoy en día.

Además, la industria implementó un proceso con el fin de hacer mucho más resistentes las llantas, por lo que añadían óxido de zinc en el proceso de vulcanización, procedimiento que blanqueaba mucho más los neumáticos, y que realmente no aportaba mucho a su durabilidad.

Consumer Report entregó sello “Safety Verdict” a una de las marcas japonesas más emblemáticas
En el pasado, los neumáticos eran de color blanco, tono que daba el caucho, materia prima de estos elementos.
En el pasado, los neumáticos eran de color blanco, tono que daba el caucho, materia prima de estos elementos. Foto: Getty Images

Con este problema sobre los hombros, las compañías dedicadas a la producción de este elemento comenzaron a introducir negro de carbono en la fórmula química del compuesto que se empleaba para la fabricación de neumáticos, algo que finalmente mejoró la resistencia, aumentó los kilómetros de duración y les permitió a las motos y los automóviles medirse con mucha más confianza con carreteras destapadas como las de entonces.

Aunque este compuesto entregaba excelentes condiciones a los neumáticos, los fabricantes coincidían en señalar que los costos de producción eran supremamente elevados y no eran rentables, por lo que tomaron una decisión clave.

Para ahorrar dinero, ofrecer buenos precios y no sacrificar la durabilidad que habían conseguido con el carbono negro, las compañías decidieron integrar la nueva fórmula solo a la banda de rodamiento, que es la que tiene contacto con la carretera, y dejar el compuesto tradicional (el de color blanco) en las caras laterales de la llanta.

De esta forma nacieron los famosos neumáticos de cara blanca, los cuales han sido asociados a épocas antiguas y a condiciones de diseño; sin embargo, la razón detrás de este lujo obedece, en realidad, a una estrategia para garantizar durabilidad de los neumáticos y ahorrar en costos de producción.

Carros chinos tendrán cambio drástico a partir de 2027: echan para atrás lujo que enamoraba y ‘atrapaba’ clientes
En el pasado, los neumáticos eran de color blanco, tono que daba el caucho, materia prima de estos elementos.
Con el paso de los años, los fabricantes convirtieron este hecho en un accesorio de lujo. Foto: Getty Images

Con el tiempo, ya sobre los años 30 y cuando la producción de neumáticos se estabilizó en cuanto a su resistencia y producción, Ford comenzó a ofrecer neumáticos de banda blanca como un lujo, lo cual transmitía sensación de estatus, algo que cayó muy bien para los automóviles y motos de la época.

Esta tradición fue mucho más longeva en las motocicletas, ya que los modelos de alta gama las incorporaron hasta finales de la década de los 70, antes de ser considerado como un detalle vintage o de época.

Más de Vehículos

Los precios de Licencia de conducción para carros y motos en 2026 subieron.

¿Se puede hacer el traspaso de un carro de forma virtual? Truco poco conocido para que motociclistas y conductores ahorren tiempo

Vigilancia del pico y placa en Medellín.

Así cambiará el pico y placa en Medellín para este miércoles, 18 de febrero: evite multas

La rotación del pico y placa puede ser modificado en cualquier momento por el Distrito.

Rotación del pico y placa en Bogotá: horarios y restricciones del miércoles 18 de febrero de 2026

Las autoridades desarticularon 3 bandas organizadas dedicadas al robo de carros y motos

Robo de carros y motos en Cali: importante reducción en las cifras, pero persiste la alerta para la ciudadanía

Alemania planea modificar sus leyes para convertirse en el mayor espacio para la circulación de vehículos autónomos.

Carros autónomos o con conducción asistida: ¿El piloto debe responder en caso de accidente?

TransMilenio

Movilidad en Bogotá este martes, 17 de febrero: así están las vías en la capital

Manifestación de motociclistas en contra de la prohibición del parrillero en moto en Bogotá Abril 4 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Atención, motociclistas: Distrito dará curso gratuito para novatos este 21 de febrero

Las autoridades de Tránsito en Cali inician controles. Recuerde que hoy empieza el Pico y Placa.

Cambia pico y placa en Cali este martes, 17 de febrero; revise para evitar comparendos

Las resultados de estas nuevas pruebas actualizadas aplican para modelos evaluados después de ciertas fechas.

Consumer Report entregó sello “Safety Verdict” a una de las marcas japonesas más emblemáticas

Noticias Destacadas