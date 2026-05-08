Se conoce inesperado giro en el caso de la exreina Carolina Flores: señalan a esposo por particular detalle en el crimen

Érika María Herrera, suegra de Carolina Flores, fue capturada en Venezuela días atrás, llevando a que el caso tomara un nuevo rumbo, y así aumentando el interés tanto de los medios de comunicación como de los usuarios en redes sociales, atentos a cada detalle que surge alrededor de la investigación.

Suegra de Carolina Flores habló sobre el crimen y habría dado escabroso detalle: “Se disparó sola”

Según versiones entregadas por familiares y personas cercanas a la exreina, el posible motivo del crimen estaría vinculado con una millonaria herencia que recibió en 2024, luego del fallecimiento de su padre en 2022. Allegados a la víctima aseguraron que, desde ese momento, las tensiones y conflictos dentro del entorno familiar comenzaron a intensificarse, especialmente por actitudes y diferencias que habrían deteriorado aún más la convivencia.

No obstante, el caso, una vez más, da un giro particular, ya que la familia de la modelo ha cuestionado detalles inesperados que se dieron en el crimen. Javier Flores, el tío de Carolina Flores, habló en MafianTV y expresó una idea que hizo eco, refiriéndose a Alejandro Sánchez, esposo de su sobrina.

Un familiar de la exreina criticó la actitud del hombre durante el incidente, basándose en la reacción que se registró en ese momento.

En lo que se comentó en el espacio, Flores dijo que Alejandro Sánchez no reaccionó como lo haría una persona normal al ver una tragedia así, especialmente con alguien a quien amaba.

“Esa no fue una reacción de alguien que te ama, de alguien normal… Reaccionó como si la mamá hubiera tirado un plato”, dijo, según recoge El Imparcial.

La actitud “sospechosa” del esposo de la exreina fue detonante para que se concluyera una presunta complicidad, de modo que todo podría dar un giro inesperado en esta historia.

“Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de Alejandro y de su mamá, para quedarse con eso (dinero)”, agregó.

Por el momento, las investigaciones no han arrojado nada en contra del hombre, por lo que habrá que esperar a que las autoridades den información al respecto.