¿Cuál es la diferencia entre kW y kWh en un vehículo eléctrico y por qué importa tanto en 2026?

Al momento de adquirir un vehículo eléctrico, los nuevos dueños comienzan a conocer nuevas tecnologías que son implementadas para el motor y manejo de estos carros, así como el rendimiento, tiempos de carga o la cantidad de energía que es consumida cuando se trasladan por las vías o calles de ciudades o zonas.

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Dentro de las nomenclaturas que son utilizadas en los carros eléctricos, dos destacan en los conductores: kW y kWh. Aunque a primera vista pueden estar conectadas para el manejo de estos vehículos, cada una de estas unidades tiene una función específica que permite comprender más sobre la operación del automóvil, así como conocer lo que consume durante sus trayectos y el tiempo de duración de carga.

Estas son las diferencias entre kW y kWh

Sectores y empresas del área automotriz ofrecen varias explicaciones sobre las nomenclaturas que son utilizadas para los autos eléctricos.

En el caso de los kilovatios (kW), esta es una unidad de potencia de energía que permite medir la potencia e indica la capacidad energética que tiene un motor eléctrico. En otras palabras, es la que permite saber la rapidez con la que se puede suministrar electricidad desde un cargador hacia la batería del carro. Mientras mayor sea la potencia en kW, más veloz será la transferencia de energía en el coche.

Comprender la diferencia entre kW y kWh permite entender mejor el funcionamiento de un vehículo eléctrico. Foto: Getty Images

Algo que se aclara es que la recarga de los vehículos depende del carro y del punto de carga, ya que los sistemas se encuentran diseñados para trabajar con el límite más bajo de ambos. Si se presenta que un vehículo eléctrico tiene la capacidad de recibir cargas de 200 kW, pero solo recibe 50 kW de un cargador, recibirá solamente 50kW.

Por otro lado, el kilovatio hora (kWh) se encarga de medir la cantidad de electricidad que es consumida o almacenada en un vehículo eléctrico durante el transcurso del tiempo.

Asimismo, llega a representar la cantidad de energía que ha sido usada cuando un dispositivo con una potencia nominal de un kilovatio (kW) funciona dentro de una hora. Es decir, un carro eléctrico puede ofrecer una potencia de 60 kW durante una hora si este llega a tener un almacenamiento de batería de 60 kWh.

Consumo de kWh en un carro eléctrico

La cantidad de kWh que es consumida en un carro eléctrico varía dependiendo del modelo del vehículo y el tipo de manejo. Eso sí, este es medido en kWh/100 km, similar a los coches que utilizan gasolina para sus motores.

No obstante, los valores que han sido registrados en el consumo de los vehículos varían entre los 12 y 20 kWh/100 km. Estos datos pueden ser diferentes acorde al tamaño y peso del coche eléctrico, ya que aquellos que son más pequeños consumen menos energía en comparación con los modelos grandes.

Para poder calcular exactamente la autonomía de un vehículo, esta puede ser realizada por medio de la división de la capacidad del vehículo en kWh y el consumo del coche en kWh para luego ser multiplicado por cada 100 km. Por ejemplo, si una batería tiene 45 kWh de capacidad y su consumo es de 15 kWh por cada 100 km, tendrá como resultado un cálculo de consumo de 300 km.