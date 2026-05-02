Richard Ríos se afianza en la Selección Colombia: así fue su golazo clave con el Benfica

Richard Ríos fue una de las figuras principales en el empate a dos goles entre el Benfica y el FC Famalicão. El encuentro se llevó a cabo la tarde de este sábado 2 de mayo en el Famalicão Municipal Stadium, en el marco de la liga de Portugal.

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El volante antioqueño destacó al anotar el segundo tanto de su equipo mediante un remate desde fuera del área que superó al guardameta local, consolidando su presencia en el once inicial.

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Cronología del compromiso

La escuadra dirigida por José Mourinho tomó la delantera en los primeros minutos gracias a una infracción en el área que fue ejecutada correctamente desde el punto penal por el jugador Andreas Schjelderup.

Tras esta acción, el Benfica mantuvo la presión y, antes de cumplirse los 20 minutos de la primera parte, llegó la anotación de Ríos que ampliaba la diferencia.

Con el gol de Ríos, el equipo rojo tenía una ventaja de dos goles a falta de 25 minutos para terminar el primer tiempo, por lo que se esperaba que el onceno goleara a su rival.

Sin embargo, el conjunto local no desistió y comenzó a recuperar terreno en la segunda mitad. El descuento llegó al minuto 67 por intermedio de Mathias De Amorim y la paridad definitiva fue obra de Umar Abubakar cuando restaban 12 minutos para concluir el tiempo reglamentario.

🚨 Umar Abubakar



🇵🇹 Famalicão 2–2 Benficapic.twitter.com/VSKXnGCt2m — Goals Xtra (@GoalsXtra) May 2, 2026

El marcador final de 2 a 2 dejó un balance de insatisfacción para el cuerpo técnico del Benfica, debido a la ventaja que no pudo sostener durante el periodo complementario.

Situación en la tabla de posiciones

Este empate deja al Benfica en la segunda casilla de la Primeira Liga, situándose a seis unidades del líder, el Oporto. La definición del campeonato podría ocurrir este mismo sábado, ya que si el Oporto suma puntos en su respectivo encuentro, se asegurará el título de forma anticipada.

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Puesto que ya se han jugado 32 de las 34 fechas que conforman la liga de fútbol profesional del país luso, el club donde juega Ríos podría sumar un máximo de seis puntos más. Una victoria del líder en su jornada actual ampliaría la distancia a niveles inalcanzables para el equipo de Lisboa.

Impacto en la Selección Colombia

El presente futbolístico de Richard Ríos es seguido de cerca por el cuerpo técnico nacional, especialmente tras los recientes compromisos de la Selección Colombia ante Francia y Croacia, donde el rendimiento colectivo dejó dudas.

La anotación en Portugal es vista como un factor positivo, aunque el entorno de la selección analiza otros aspectos, como la falta de ritmo de James Rodríguez, quien no sumará minutos con su club en la jornada de este 2 de mayo.

Ríos es una de las piezas claves del equipo, junto a James Rodríguez y Luis Díaz. (Foto RAUL ARBOLEDA / AFP) Foto: AFP

De cara a los próximos retos internacionales, la continuidad y el nivel físico de los mediocampistas son prioridades para el esquema táctico nacional.

Si Ríos llega en un buen nivel al mundial, podría jugar una gran Copa del Mundo, conformando la primera línea de volantes junto a Jefferson Lerma. Esta combinación en la zona medular es una de las apuestas para brindar mayor equilibrio defensivo al conjunto Tricolor en la cita mundialista.