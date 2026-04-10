“Se fijan” en Richard Ríos: histórico de Italia intentaría ficharlo antes del Mundial 2026

Luis Díaz es el jugador estrella de Selección Colombia, pero no el único que llama la atención en Europa. Hay otros nombres como el de Richard Ríos, quien ha ido logrando su adaptación en Benfica, durante su primera temporada en Europa.

Hasta la fecha, el volante ha podido jugar un total de 33 partidos en todas las competencias con el cuadro de Lisboa. Donde mayor regularidad tiene es Primeira Liga; allí ha llegado a jugar un total de 22 veces.

Richard Ríos fue titular en el Santiago Bernabéu enfrentando al Real Madrid. Foto: Getty Images via AFP

En lo que tiene que ver con asistencias y goles, el aporte también ha sido parte del mediocentro nacional. 5 pases de gol y 3 anotaciones es lo que lleva acumulado, que dan muestra de buenos rendimientos individuales.

José Mourinho lo ha dirigido en este tiempo en el Viejo Continente, dándole una confianza importante y ayudándole a sacarle la mejor versión posible. Con paciencia, el extécnico de Real Madrid, Chelsea, Porto, entre otros, le ha permitido a Ríos escapar de las críticas.

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¿Hora de un nuevo salto?

Consolidarse en Europa era uno de los primeros objetivos del exvolante de Palmeiras. En Sudamérica ya se veía siendo constante, pero llegar a la élite le iba a significar otro tipo de requerimientos y había que ver si estaba listo para ello.

Benfica apostó por él luego de sonar en muchos otros planteles. Uno de esos fue Napoli, de Italia, que ahora, y, tras ver que el fútbol de primer nivel no le quedó grande a Ríos, intentaría una contratación durante la previa del Mundial 2026.

Según los reportes de Gianluca Di Marzio, periodista de gran reconocimiento en Italia, “Napoli realiza contactos exploratorios por Richard Ríos del Benfica”, titula.

Dando datos adicionales de ese interés inicial, el comunicador llegó a aseverar: “Napoli sueña con regresar a la liga y ya está trabajando en el mercado de fichajes de verano. El club italiano se ha fijado en Richard Ríos”.

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Di Marzio apunta a que en la interna de Napoli el jugador es ‘prioridad’ entre las opciones que puedan tener, lo que lo perfila de buena forma a que se pueda llevar a cabo el fichaje.

“El jugador de veinticinco años milita en Benfica y es uno de los primeros nombres en la lista del director deportivo Giovanni Manna para reforzar el centro del campo", confirma.

Aunque exista un anhelo de una de las partes, no se ha materializado en oferta formal. Es posible que una vez acabe la temporada y dependiendo del Mundial que tenga Ríos, a Napoli no le queden dudas de lanzarse formalmente a la carga.

Napoli podría ser el destino de Richard Ríos tras la disputa del Mundial 2026. Foto: AFP

“Por el momento, no hay ofertas oficiales, pero ya se están realizando contactos exploratorios de cara al mercado de fichajes de verano”, termina diciendo el reporte.

En la lista final de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo hay certeza casi absoluta de que Ríos será sumado. Ha sido el argentino quien le ha dado la chance al volante, que en la pasada Copa América se convirtió en el dueño del medio campo acompañando a Jefferson Lerma.