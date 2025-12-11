Richard Ríos está intratable en Europa luego de firmar una de sus mejores semanas en Europa e incluso de su carrera deportiva. El volante antioqueño aumenta su nivel y se hace presente con gol y asistencia en la sexta fecha de la Champions League contra el Napoli en Lisboa.

Si hay un punto de quiebre en la crisis del Benfica es Richard Ríos. La inflexión del volante colombiano en la cancha ha sido clave para firmar dos victorias consecutivas y estar cerca del repechaje en la Champions League. Sus funciones en eje ataque y en la zona media de la cancha, le permiten una visión de juego excepcional y gran desarrollo de sus capacidades ofensivas.

Sobre el minuto 20, Samuel Dahl envió un centro para la confusión en el área del Napoli. Tras un cabezazo, el balón le cayó a Richard Ríos y este definió son sutileza al pórtico defendido por Vanja Milinković-Savić. Era 1-0 y el triunfo estaba encaminado para el gigante de Lisboa.

Sobre el 49, otra vez se dejó ver como un volante ‘box to box’ y comenzó la jugada ofensiva con un balón largo tras una opción del Napoli. El rechazo de pelota lo convirtió en pase para Ivanović, quien se lanzó por la derecha mientras Ríos recorría todo el mediocampo. Richard anticipó a toda la defensa rival con potencia, devolvió el pase y el antioqueño lanzó el centro para que Leandro Barreiro marcara el 2-0 definitivo.

El reconocimiento que le dio la Champions League a Richard Ríos

De esta manera, fueron tres puntos más para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. La Champions League, al ver su gran rendimiento deportivo con el Benfica, le hizo un gran reconocimiento, que no es más que un premio a su altísimo nivel en la recuperación del gigante portugués en Europa.

Richard Rios celebrando su anotación ante el Napoli | Foto: AFP

La Champions League agregó a Richard Ríos en el equipo de la semana y lo colocó en un 4-3-3 con otros jugadores determinantes en la sexta fecha. Unai Simón del Athletic Bilbao, que tuvo cara a cara al PSG, fue el portero de la jornada.

Once ideal de la Champions League. | Foto: Oficial UEFA