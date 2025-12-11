Suscribirse

Deportes

Richard Ríos recibe premio de la Champions League tras gol y asistencia ante el Napoli: Intratable

Richard Ríos es uno de los protagonistas en Europa luego de la sexta fecha de la Champions League.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Redacción Semana
12 de diciembre de 2025, 3:13 a. m.
Richard Ríos tras marcar el primer gol del Benfica ante el Napoli.
Richard Ríos tras marcar el primer gol del Benfica ante el Napoli. | Foto: Getty Images

Richard Ríos está intratable en Europa luego de firmar una de sus mejores semanas en Europa e incluso de su carrera deportiva. El volante antioqueño aumenta su nivel y se hace presente con gol y asistencia en la sexta fecha de la Champions League contra el Napoli en Lisboa.

Si hay un punto de quiebre en la crisis del Benfica es Richard Ríos. La inflexión del volante colombiano en la cancha ha sido clave para firmar dos victorias consecutivas y estar cerca del repechaje en la Champions League. Sus funciones en eje ataque y en la zona media de la cancha, le permiten una visión de juego excepcional y gran desarrollo de sus capacidades ofensivas.

Sobre el minuto 20, Samuel Dahl envió un centro para la confusión en el área del Napoli. Tras un cabezazo, el balón le cayó a Richard Ríos y este definió son sutileza al pórtico defendido por Vanja Milinković-Savić. Era 1-0 y el triunfo estaba encaminado para el gigante de Lisboa.

YouTube video player

Sobre el 49, otra vez se dejó ver como un volante ‘box to box’ y comenzó la jugada ofensiva con un balón largo tras una opción del Napoli. El rechazo de pelota lo convirtió en pase para Ivanović, quien se lanzó por la derecha mientras Ríos recorría todo el mediocampo. Richard anticipó a toda la defensa rival con potencia, devolvió el pase y el antioqueño lanzó el centro para que Leandro Barreiro marcara el 2-0 definitivo.

El reconocimiento que le dio la Champions League a Richard Ríos

De esta manera, fueron tres puntos más para salir de los últimos lugares de la tabla de posiciones. La Champions League, al ver su gran rendimiento deportivo con el Benfica, le hizo un gran reconocimiento, que no es más que un premio a su altísimo nivel en la recuperación del gigante portugués en Europa.

Richard Rios celebrando su anotación ante el Napoli
Richard Rios celebrando su anotación ante el Napoli | Foto: AFP

La Champions League agregó a Richard Ríos en el equipo de la semana y lo colocó en un 4-3-3 con otros jugadores determinantes en la sexta fecha. Unai Simón del Athletic Bilbao, que tuvo cara a cara al PSG, fue el portero de la jornada.

Once ideal de la Champions League.
Once ideal de la Champions League. | Foto: Oficial UEFA

Dávid Hancko del Atlético de Madrid y Mohamed Salisu del Mónaco fueron los defensas centrales. Nico O’Reilly del Manchester City y Jules Koundé (Barcelona) fueron los laterales. Richard Ríos aparece como el cinco del equipo, dejando a Lennart Karl del Bayern y Charles De Ketelaere del Atalanta en la línea de tres. Madueke del Arsenal, Gordon del Newcastle y Greenwood del Marsella, los delanteros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Nueva pandemia? Aumentan contagios en Europa y Estados Unidos; en Reino Unido se cierran algunos colegios

2. Desafío Siglo XXI: Alpha desapareció, millonaria suma fue arrebatada y se rearmaron los equipos

3. Quemados con pólvora en Bogotá siguen en aumento; se registran 43 casos

4. Jugó dos Mundiales con la Selección Colombia y Atlético Nacional lo quiere como nuevo fichaje

5. Centros comerciales en Bogotá y su apuesta en Navidad: siete puntos para ir en diciembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Richard RíosBenficaChampions League

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.