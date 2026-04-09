Ver a colombianos en los equipos de élite es el anhelo más grande de la selección. Actualmente, Luis Díaz es la mejor muestra de la consagración total, al ser parte del Bayern Múnich con el que brilla y brilla.

Si bien otros nombres de la Tricolor están en Europa, tales como Richar Ríos (Benfica), Daniel Muñoz (Crystal Palace) o algunos otros, ninguno tiene la consistencia del guajiro.

Uno que podría llegar a acercársele a lo que está viviendo Lucho es Jhon Janer Lucumí. Dicho defensor central, que está en Bologna, de Italia, es opción para Barcelona ante la necesidad de un mejor nombre.

Jhon Lucumí es defensa de la Selección Colombia y puede dar el salto hacia Barcelona, que lo tiene en la mira Foto: Icon Sportswire via Getty Images

En la actualidad, los blaugranas cuentan con Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Gerard Martín y Eric García, pero con ninguno han podido llegar a consolidar una dupla sólida para la zaga.

Esta no es la primera vez que se relaciona al de la Tricolor con el Barça. Ya en mercados pasados se ha hablado de interés, pero como en esta oportunidad, siempre se ha dejado en claro que no es la prioridad de los catalanes.

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Prensa de Italia reactiva todo

Fue el portal Calciomercato quien dio a conocer que Lucumí volvió a llamar la atención del Barcelona para pensar en un movimiento previo al Mundial 2026, o después del mismo.

Según los italianos, la situación transitaría así: “Ahora el Barcelona también está preguntando y podría intentar su fichaje si no llega a un acuerdo con el Inter por Bastoni”.

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Como se hizo mención previa, en el primer escalón de la lista hay otro nombre para la dirigencia. En caso de no poder concretar este, irían por Lucumí con 27 años y temporadas regulares en Bélgica e Italia.

El defensor nacional ha estado reacio a extender el vínculo que tiene firmado con su club en Italia. Saber que es apetecido por otros conjuntos es lo que hace mantenerse quieto en la definición de su situación contractual.

Jhon Janer Lucumí estuvo sonando como posible refuerzo del Manchester City. Foto: Getty Images

“El contrato de Lucumí expira en 2027 y no ha aceptado ninguna oferta de renovación, lo que lo ha convertido en uno de los jugadores más codiciados del mercado de fichajes durante meses”, explicó el portal en mención.

Adicional a esto, también citan a los clubes que le han merodeado en las temporadas recientes de transferencias: “Sunderland y Bournemouth, así como Galatasaray y Fenerbahçe, se han acercado al Rossoblu buscando una vacante”.

A mejorar para llegar al Barcelona

Jhon Janer es uno de los defensores que Néstor Lorenzo va a llevar al Mundial 2026. Sus constantes citaciones, así como su puesta en la titular, hacen pensar que es uno de los inamovibles de la lista.

Durante los más recientes partidos amistosos ante Croacia y Francia, el zaguero fue titular en uno, pero suplente en el otro. Una de las razones de la posible ausencia en el segundo, fue el error cometido ante los croatas.

Más allá de la infame salida de Camilo, ¿vieron a Lucumí? LE DA LA ESPALDA AL BALÓN.



Yo entiendo que el CT pide seguramente marcaje individual, pero no creo que llegar hasta el punto de dar la espalda y no saber que está pasando.



Increíble 🤦🏽



pic.twitter.com/VftK9hq7b3 — Dilan Orjuela (@DilanOrjuela5) March 27, 2026

Aunque la primera anotación del rival de Colombia haya sido responsabilidad primaria de Camilo Vargas, la secundaria fue de Lucumí, quien no marcó de la manera ideal al autor del tanto.

Su mal posicionamiento a la hora de ir en disputa del balón le hizo ganarse algunas críticas. Ante Argentina, en Eliminatorias, Lucumí también erró, lo que le ha puesto algunos asteriscos al nivel que muestra en la Selección Colombia.