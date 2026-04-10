Bayern Múnich está deseoso de salir campeón en todos los torneos de la campaña 2025/2026. Su consistencia a lo largo de la temporada les permite soñar con Bundesliga, Copa y Champions League.

En el primer certamen de las mencionadas, ya llevan un camino andado que los perfila hacia la consagración. A la altura de la fecha 29, son líderes solitarios por encima del Borussia Dortmund, al que le sacan nueve puntos de ventaja.

Tabla de posiciones Bundesliga 2025/2026 a la altura de la fecha 28 Foto: Captura a página web oficial de la Bundesliga

Luis Díaz, en primera página de la prensa alemana: elogios tras marcarle al Real Madrid en Champions

Poco probable es que los de Múnich suelten dicha corona, pero es necesario que fecha tras fecha sigan extendiendo su buena racha para llegar lo más rápido a la conquista.

En Champions League, durante la semana que está por acaba jugaron con Real Madrid la ida de los cuartos de final, los cuales ganaron por 1-2 en el Santiago Bernabéu. La semana entrante será la vuelta, que los ilusiona con poder dejar en el camino al máximo ganador del torneo.

Luis Díaz hace parte activa de la campaña que viene llevando a cabo Bayern, con un total de 40 partidos jugados, donde ha logrado aportar 23 goles y 18 asistencias: locura absoluta de año previo al Mundial 2026.

Luis Díaz anotando a Real Madrid con Bayern Múnich en los cuartos de final ida de Champions League Foto: Getty Images

Una de esas anotaciones que acumula el guajiro fue ante St. Pauli, siguiente rival del calendario de Bundesliga. Dicho juego en la segunda parte de la campaña para Lucho y los suyos, será este mismo sábado, 11 de abril.

A quien visita ahora Bayern Múnich le trae buenos recuerdos al cafetero. Durante la primera vez que se cruzó con estos, pudo anotar gol y dar asistencia en lo que fue un juego disputado el 29 de noviembre, con triunfo para los suyos por 3-1.

Se espera que para este nuevo capítulo los de Vincent Kompany no tengan líos para sacar adelante el juego. Son favoritos los poderosos de Alemania, al cruzarse con el ubicado en la casilla 16 y en zona de descenso directo.

No se garantiza la titular de Díaz

Puede que Luis viva desde el banco el inicio del juego que se avecina. Quien marcara el gol inicial de la victoria en Madrid a mitad de semana, tal vez requiera descanso y será disposición de Vincent Kompany si así es.

“Si hacemos uno o dos cambios, entonces lo hemos hecho así toda la temporada. En noviembre o octubre se podría haber preguntado si era correcto o no. Pero si hemos llegado tan lejos, ya no se puede cuestionar”, anticipó de decisiones que tomaría el sábado.

Luis Díaz a la espalda de su técnico Vincent Kompany. Foto: dpa Picture-Alliance via AFP

A su vez, considera que por más que venga un duelo clave el próximo miércoles con Real Madrid, no desea ‘patear el tablero’: “No cambiaremos nada en St. Pauli. La competencia interna también nos da fuego. Lo conozco también de mi carrera, lo aprecio, que elevemos nuestro nivel. Todavía no sé quién jugará, esos pensamientos me los haré esta noche".

El piropo de Vincent Kompany a Luis Díaz: jamás lo había dicho

Su análisis y decisiones serían tomadas tras el entrenamiento de este viernes: “Necesito la última información del entrenamiento, cómo se sienten los chicos. Quiero un equipo que esté tan exigido como el de contra el Madrid - que tenga la concentración, la motivación y la intensidad del Madrid - eso es normal nunca un problema para nosotros.”