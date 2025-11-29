Suscribirse

Luis Díaz no se cansa y le da la victoria al Bayern Múnich en la agonía ante St. Pauli: El hombre gol decisivo

Luis Díaz marcó en la agonía en el Allianz Arena para que Bayern Múnich lograra una importante victoria y aumentara su ventaja en la Bundesliga.

William Horacio Perilla Gamboa

29 de noviembre de 2025, 4:44 p. m.
Momento exacto del cabezazo de Luis Díaz ante St. Pauli.
Momento exacto del cabezazo de Luis Díaz ante St. Pauli. | Foto: Pantallazo X: @SC_ESPN

St. Pauli se va triste de Múnich luego de que esfuerzo quedara en el piso tras el agónico gol de Luis Díaz. El visitante hizo un buen trabajo defensivo y estaba sacando un gran botín de uno de los estadios más complicados de Alemania, pero Lucho derrumbó las estrategias con un gol para el 2-1 parcial, sin imaginar que Nicolás Jackson iba a alargar el marcador a un 3-1 final.

Como siempre, Luis Díaz reapareció cuando más lo necesitaba el Bayern Múnich. Cuando más sufría su equipo, mandó un certero cabezazo para el segundo del Bayern y decretar la locura en el Allianz Arena, preciso en el momento que más de uno abandonaba y firmaba el 1-1, que no era un buen resultado para club bávaro, apenas días después de la caída en la Champions League ante el Arsenal.

La magia guajira hizo acto de presencia para lanzar el salvavidas y darle un respiro al técnico Vincent Kompany, quien se veía inquieto en el banquillo con el 1-1, que era casi como una histórica derrota ante un rival que pelea descenso.

Luis Díaz marcó el centro al 90+3′ para lanzar el recurso de cabeza y ‘salvar los muebles’. Dos minutos después, Nicolás Jackson alargó la ventaja ante un entregado St. Pauli para dejar el 3-1 en la pizarra.

En desarrollo...

