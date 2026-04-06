Richard Ríos anotó gol con Benfica y en Portugal lo alaban: esto dice la prensa

Este lunes, 6 de abril de 2026, Richard Ríos se volvió a reportar con gol a favor de Benfica. Fue en el partido donde visitaron a Casa Pia, en el estadio Estádio Municipal de Rio Maior, por la fecha 28 de la Primeira Liga de Portugal.

La anotación de Ríos llegó al minuto 68′ del segundo tiempo. El volante colombiano captó un doble cabezazo en el área y envió el balón al fondo de la portería. Era el 1-0 del partido y a favor de Benfica.

Sin embargo, la alegría no le duraría mucho a As Águias porque Casa Pia empató diez minutos después. A los 78′, Rafael Brito puso el 1-1 definitivo y con ese empate ambos equipos sumaron un punto.

Así las cosas, Benfica queda tercero en la tabla de posiciones con 66 puntos, a siete del líder que es Porto con 73. Segundo asoma Sporting Lisboa, del colombiano Luis Suárez, con 68 unidades.

Prensa de Portugal reconoce a Richard Ríos

Richard Ríos fue uno de los jugadores más criticados en la última fecha Fifa de la Selección Colombia. Sin embargo, parece que con Benfica va encontrando buenas actuaciones, mismas que le sirven con miras al Mundial 2026.

No hay respiro para Richard Ríos: así lo tacha la prensa de Portugal a poco del Mundial 2026

“Richard Ríos fue el mejor jugador sobre el terreno de juego y marcó el gol que parecía darle la victoria al Benfica“, escribió A Bola posterior al partido de As Águias ante Casa Pia.

Al explicar la jugada del gol, se ratificaron: “Prestianni desestabilizó la defensa como nadie antes, por la banda derecha, y dejó a la zaga del Casa Pia completamente desprevenida. Schjelderup cabeceó el balón y Ríos (el mejor y más decidido jugador del Benfica) lo envió al fondo de la red”.

Benfica celebra una victoria más en la Liga de Portugal. Foto: Getty Images

Ahora, Benfica se prepara para recibir en casa a Nacional. Será el próximo domingo, 12 de abril, por la fecha 29 de la liga de Portugal. Luego de eso, dos colombianos tendrán un cara a cara interesante.

El 19 de abril, Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez recibirá al Benfica de Richard Ríos en un duelo directo por la parte alta de la tabla de posiciones en Portugal.