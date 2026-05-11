El fútbol no podía faltar en la entrevista que le hizo el streamer Westcol a Álvaro Uribe Vélez. Tuvo lugar en la tarde-noche del pasado domingo, 10 de mayo de 2026, y al exmandatario le hicieron un par de preguntas sobre el deporte balompié.

Concretamente, en un punto de la entrevista, Westcol le pasó a Uribe un celular para que hablara por videollamada con Chanty, otro reconocido streamer colombiano. Este le hizo una llamativa pregunta a Uribe sobre la selección Colombia.

Álvaro Uribe en entrevista con Westcol: entre aguardiente, ponys, sombreros, una atractiva rifa y el anuncio de un robo en su casa

“¿James Rodríguez o Falcao? Le voy a contestar como político…”: Álvaro Uribe

“¿Para usted quién fue el mejor jugador de la Selección Colombia, James Rodríguez o Falcao?”, le preguntó Chanty a Uribe. El expresidente, sorprendido, le respondió: “Uy. No, yo le voy a contestar como político: los dos”.

Chanty le expresó, en tono de broma, que si le daba miedo elegir entre el uno o el otro. Ante eso, Uribe fue claro y entre risas le dijo: “Claro que me da miedo, pero además me falta conocimiento, y los aprecio mucho a los dos”.

WestCol le cumple el sueño a "Chanty" uno de sus mejores amigos: hablar con el expresidente Álvaro Uribe. pic.twitter.com/o01N2TL1Lg — Centro Democrático (@CeDemocratico) May 11, 2026

Tanto James Rodríguez como Radamel Falcao García dejaron huella en la selección Colombia. El tigre posa como goleador histórico del plantel tricolor, mientras que el volante sigue siendo casi indispensable en el plantel que dirige Néstor Lorenzo.

De hecho, sigue siendo tema de debate la convocatoria de James Rodríguez al Mundial 2026. La falta de minutos del 10 cafetero ha hecho que la prensa y los aficionados cuestionen si debe ir o no a la cita orbital. Sin embargo, todo apunta a que seguirá siendo el capitán de la selección Colombia.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 22: Además de la Selección Colombia, James Rodríguez y Falcao coincidieron en equipos como Porto de Portugal y Mónaco. Foto: Getty Images

El cariño de Álvaro Uribe por Atlético Nacional

Ya la conversación entre el expresidente y Chanty pasó a otra cosa, pero aún era sobre fútbol. Álvaro Uribe le indagó al streamer: “¿Usted de qué equipo es?”, y Chanty se lo dejó claro: “Yo soy de Atlético Nacional, ¿y usted?”.

“Sí, soy de Nacional, pero necesito los votos de los del Medellín (…) Cuando esté en el Campeonato Mundial de Fútbol, si los nietos míos vienen por aquí, los invito a que hablen de las selecciones”, respondió Álvaro Uribe.