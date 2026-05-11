Las 10 frases más impactantes que dejó la entrevista de Álvaro Uribe con Westcol

La entrevista entre Álvaro Uribe Vélez y Westcol dejó múltiples declaraciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales. Durante la conversación transmitida por Kick y el canal de YouTube, el exmandatario habló sobre seguridad, paramilitarismo, los llamados falsos positivos y lanzó fuertes críticas contra el gobierno de Gustavo Petro.

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Estas fueron algunas de las frases que más reacciones generaron durante el encuentro digital.

1. “A mí me duele que me digan ‘paraco’”

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Westcol le preguntó directamente a Uribe si le afectaba que lo llamaran ‘paraco’, término utilizado en Colombia para relacionar a alguien con grupos paramilitares.

“Hombre, claro”, respondió el expresidente.

Esto que dijo Uribe en el stream de Westcol es real: en Colombia ahora pedir seguridad, justicia contra los bandidos y una política seria de orden es “ser paraco”, mientras la izquierda le entrega el país al crimen nosotros somos los parados, que opinan? pic.twitter.com/vRY0ea5onI — Santiago Henao (@henao_velezSA) May 10, 2026

Posteriormente explicó que, en su opinión, muchas personas confundieron sus políticas de seguridad con el paramilitarismo.

“Porque aquí confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo”, afirmó.

2. “Petro y Cepeda se quieren tomar el poder absoluto”

Uribe también lanzó críticas contra el presidente Gustavo Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda Castro, asegurando que ambos buscarían concentrar el poder político en Colombia.

“Ellos quieren tomar el poder absoluto como Castro y como Chávez”, señaló durante la transmisión.

🚨 Escuchen este video: Álvaro Uribe Vélez, en el stream de Westcol, hizo una radiografía de lo que podría pasar si Iván Cepeda llega a la Presidencia.



Es un diagnóstico que debería preocuparnos, todo lo que dijo es cierto! pic.twitter.com/CxiMMERFTW — Felipe Jimeno (@afelipejimeno) May 11, 2026

Además, cuestionó las propuestas relacionadas con una eventual constituyente y aseguró que algunos sectores políticos pretenden pasar por encima de las instituciones.

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3. “Cuando no ganó el plebiscito, sentí una gran luz”

Otro de los momentos llamativos de la entrevista fue cuando Uribe recordó la noche del plebiscito por el Acuerdo de Paz de 2016.

“¿Sabe qué amanecer sentí yo una gran luz? Cuando no ganó el plebiscito, eran como las 2 o 3 a. m. y sentí una gran luz, le había pedido a la santísima Virgen que nos ayudara”, comentó.

Westcol le pregunta a Uribe si existen los Extraterrestres 😭 pic.twitter.com/sHbiJERkGg — Out of Context Westcol 💀 (@k_psmj) May 10, 2026

El expresidente aseguró que en ese momento sintió alivio y afirmó que había pedido ayuda a la Virgen para ese proceso político.

4. “La seguridad democrática no era una ideología de derecha”

Uribe defendió nuevamente su política de seguridad democrática y aseguró que esta no tenía un enfoque ideológico, sino que buscaba garantizar la movilidad y seguridad de los ciudadanos.

“La seguridad democrática no era una ideología de derecha, era un derecho humano para que cualquier colombiano pudiera viajar por carretera sin que lo bajaran de un bus”, afirmó.

También insistió en que durante su gobierno combatió el paramilitarismo y extraditó a varios de sus líderes.

“Confundieron una política severa de seguridad con el paramilitarismo; entonces uno dice: ‘Este país necesita seguridad’ y responden: ‘Ay, paraco’. Yo desmonté el paramilitarismo y extradité, ni eso ha servido para que entiendan la diferencia”.

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5. “Los falsos positivos son una mancha que me duele en el alma”

Durante la conversación, el expresidente habló sobre los llamados falsos positivos y aseguró que los casos de violaciones a los derechos humanos le causan dolor.

“Los falsos positivos son una mancha que me duele en el alma, pero mi instrucción siempre fue la transparencia”, expresó.

Álvaro Uribe y Westcol en El Uberrimo. Foto: Pantallazo de video de la cuenta oficial de Westcol

Uribe afirmó que durante su gobierno ordenó medidas para garantizar transparencia en los operativos militares y sostuvo que cualquier caso de violación de derechos humanos es grave, sin importar la cifra total de víctimas.

“Cuando empezó el gobierno dijeron: ‘Aquí no están dando de baja criminales, aquí lo que están es matando campesinos y les ponen un vestido de guerrilla’. ¿Qué hice yo? En adelante, las Fuerzas Armadas no mueven un cadáver, tiene que ir el CTI de la Fiscalía, para que hubiera transparencia”, comentó.

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6. “Yo quiero un gobierno que le dé seguridad al país”

En otro momento de la entrevista, Westcol le pidió a Álvaro Uribe Vélez un consejo para los jóvenes sobre qué deberían buscar en un candidato presidencial.

Uribe respondió que Colombia necesita líderes “de rectitud”, trabajadores y enfocados en seguridad, empleo y educación.

“Yo quiero un gobierno que dé seguridad al país, con esta violencia no hay futuro; un gobierno que ponga la economía a crecer, si no crecen las empresas y no hay nuevas, ¿quién va a conseguir bienestar o empleo? Quiero un gobierno que enfoque la educación a dos cosas, que el joven tenga todos sus saberes, saberes modernos, de la tecnología, el uso de la inteligencia artificial, que sea de valores y que les estimule mucho la cultura, el deporte, todas las expresiones culturales”, afirmó.

También resaltó sobre la necesidad de fortalecer la seguridad, impulsar la educación de los jóvenes que no tienen la capacidad económica, al igual que al adulto mayor que no logró la pensión.

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7. “No le dijo la verdad, le mintió”

La conversación tomó un tono más tenso cuando se habló de la reducción de la jornada laboral en Colombia.

Uribe aseguró que fue autor del proyecto que redujo la jornada de trabajo de 48 a 42 horas semanales.

Sin embargo, Westcol comentó que durante una entrevista anterior Gustavo Petro le había dicho que ese avance fue impulsado desde su sector político.

“No le dijo la verdad”, respondió Uribe.

“Me mintió. Me mintió. En la cara”, reaccionó Westcol durante la transmisión.

Petro le mintió a Westcol diciéndole que él había disminuido la jornada de trabajo. ¡Mentira! Uribe lo desenmascara. pic.twitter.com/JRTjxe0FIa — Jaime Arizabaleta (@jarizabaletaf) May 10, 2026

El expresidente incluso recordó cómo defendió personalmente el proyecto en el Congreso durante una sesión nocturna.

8. “Yo creo que el gobierno de Petro ha hecho mucho daño”

Uribe también cuestionó duramente la gestión del actual gobierno y aseguró que el país enfrenta dificultades económicas y de inversión.

“Yo creo que el gobierno de Petro ha hecho mucho daño. Por ejemplo, el gobierno Duque, que le tocó la pandemia tan difícil, entregó la economía creciendo muchísimo. Petro empezó a pararla”, afirmó.

Según el exmandatario, el aumento de la informalidad laboral y la falta de confianza empresarial estarían afectando el crecimiento económico del país.

“Muchas empresas no generan empleo y les da miedo por los impuestos. El 70 % de los nuevos trabajos son informales, entonces yo sí creo que ha hecho mucho daño”, manifestó el exmandatario.

También señaló preocupaciones sobre el futuro energético y la disminución de nuevas inversiones privadas.

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9. “Siempre tuvo desacuerdos conmigo, pero fue un líder excepcional”

Durante la transmisión desde El Ubérrimo, Uribe lamentó la muerte de Germán Vargas Lleras y destacó su trayectoria política, pese a las diferencias que tuvieron durante años.

“Siempre tuvo desacuerdos conmigo, pero fue un líder excepcional”, expresó.

Westcol le preguntó si esas diferencias habían sido mutuas y Uribe aseguró que nunca las consideró graves.

Álvaro Uribe recordó a Germán Vargas Lleras durante su charla con Westcol y destacó su liderazgo político. Foto: Kick - Westcol / Mariano Vimos - Colprensa

Además, recordó una visita reciente del exvicepresidente y afirmó que los desacuerdos son normales dentro de la democracia.

“Hace dos meses escribí unas pocas frases reconociendo su liderazgo de un colombiano sobresaliente, esos desacuerdos son normales en la democracia”, señaló.

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10. “La marihuana la van a decomisar”

Otro tema que surgió durante la entrevista fue el consumo de drogas y la presencia de marihuana en espacios públicos y entornos escolares.

Uribe aseguró que está de acuerdo con el uso medicinal y científico de la marihuana, pero rechazó el consumo y la distribución en parques o colegios.

“Las calles de Colombia. Los entornos escolares, los parques. Hay que decomisarla. Una cosa que me lleva a mí a aplaudir mucho a Paloma es su fortaleza en eso. Dice, ‘Empiezo la Presidencia, si gano, a decomisar droga’. Hombre, yo no dejé el país perfecto, pero a la marihuana la van a decomisar”, prometió.

WESTCOL en una charla con ALVARO URIBE VÉLEZ.



Hablan de si la "MARIHUANA" se debe decomisar, o no, y tocan varios puntos del uso de la "MARIHUANA" y en que situaciones se debe decomisar. pic.twitter.com/wwjFo0kJrl — NextClipDaniel (@NextClipDaniel) May 10, 2026

El expresidente aclaró que, en su opinión, el consumidor no debería ir a la cárcel, aunque sí considera necesario decomisar las sustancias en lugares prohibidos.

“Es que en Colombia no está criminalizado el consumo. pero yo creo que sí es un abuso estar repartiendo droga en un parque, estar consumiendo droga en un entorno escolar, etcétera. Decomísela. Al consumidor nunca la cárcel. Colombia ha sido muy cuidadosa en eso, pero decomísela”, señaló.