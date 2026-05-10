Westcol habla de cuando fue pobre: “Gracias a Familias en Acción yo me pude comprar zapatos y comer”

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como Westcol, habló con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Durante la charla, el streamer más reconocido de Colombia y una de las figuras más influyentes del ecosistema digital en América Latina habló de su pasado, cuando fue pobre.

Hoy, por cuenta de su actividad digital, se estima que su patrimonio neto supera los 10 millones de dólares, cerca de 38 mil millones de pesos colombianos.

Álvaro Uribe y Westcol prendieron la conversación con un trago de aguardiente

Álvaro Uribe en entrevista con Westcol: entre aguardiente, ponys, sombreros, una atractiva rifa y el anuncio de un robo en su casa

“Yo soy de Familias en Acción. Me llegaban 600 mil pesos, creo, cada tres meses, o eran 900 mil pesos, no me acuerdo. Mi mamá fue a la Casa de la Justicia, en Itagüí, allá hizo las vueltas para afiliarnos a nosotros en Familias en Acción”, recordó, inicialmente.

“Cuando a mí me llegaba la plata de familias en Acción, mi corazón estaba lleno completamente, yo tenía mucho amor en mí. Se lo digo en serio güevón, era feliz, el programa de Familias en Acción le ayudó mucho a mi familia, me ayudó mucho a mí y siento que esas cosas, aunque de pronto mucha gente no la conozca, en lo personal siento que hay que hacer muchas más cosas de esas”, agregó el joven.

Familias en Acción fue un programa creado por el expresidente Andrés Pastrana y buscaba ayudar a las familias menos favorecidas, a las más pobres del país, a través de la entrega de ayudas económicas. “Si Familias en Acción no hubiera existido quizá yo no hubiera estado acá, en el momento, porque gracias a Familias en Acción yo me pude comprar mis zapatos para ir a trabajar, son bobaditas que uno siente que me ayudó mucho, nos ayudó a comer, ayudó a que mi mamá le bajara un poquito al trabajo, que mantenía todo el día trabajando. Son pequeñas cositas que hacen el cambio”, agregó Westcol.

En respuesta a sus palabras, el expresidente Uribe le dijo que el autor inicial del programa fue el exmandatario Andrés Pastrana y que él decidió fortalecerlo cuando fue jefe de Estado. “Eran 220 familias y llegamos a tener 2 millones 800 mil personas”, aseguró el expresidente Uribe.

El exmandatario le dijo a Westcol que, a hoy, el gobierno actual dice que sigue ayudando a los menos favorecidos con esas ayudas, pero con otro nombre. Sin embargo, dijo Uribe, “lo han hecho politiqueramente”. Y agregó: “Usted le puede preguntar a su mamá si le daban por política”, aseveró, al cuestionar cómo, en la administración actual, ayudan a la gente en función de su filiación política. Si alguna persona se atreve a decir que es opositora al Gobierno no tiene la ayuda.

Westcol sostuvo una conversación con el expresidente Uribe durante más de tres horas consecutivas, en las que hablaron de política nacional y de múltiples temas del acontecer nacional. El exmandatario, en decenas de oportunidades, refirió las bondades de la senadora Paloma Valencia, su candidata presidencial.

El creador de contenido había impuesto récord cuando más de 1.7 millones de personas se conectaron a una de sus en vivo en Kick, una de las plataformas de streaming más reconocidas en donde se transmiten videos en tiempo real y la audiencia puede interactuar por medio de un chat.

En la noche del 18 de octubre de 2025 se llevó a cabo en el Coliseo MedPlus en Bogotá, Stream Fighter 4, un evento en donde varias figuras públicas se enfrentaron en un ring de boxeo. Al encuentro asistieron más de 12 mil personas y hubo varios momentos que se volvieron tendencia, entre ellos el inesperado retiro de Yina Calderón antes de pelear contra La Valdiri. Ese fin de semana, informó, logró 5 millones de dólares.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.