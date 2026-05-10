Uribe sorprendió a Westcol al revelar un extraño robo en su finca el Ubérrimo: “Se la embolsilló”

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, entrevistó este domingo 10 de mayo al expresidente Álvaro Uribe en su finca El Uberrimo.

En medio de su recorrido por la finca, el expresidente Uribe dejó ver que, entre las muchas cosas que colecciona, están los caballos y “mulitas” de diferentes materiales.

Precisamente, le contó al Westcol que tenía una “mulita” de colección que apreciaba mucho y un amigo de lo ajeno se la llevó.

“Si me manejo bien y encuentra en alguna parte del mundo una mulita como esta, pero más orejona y barrigoncita, me la trae de regalo. Que le quepa en una relojera. De plomo, de madera, sencillita. Porque es que tenía una de esas aquí y algún amigo curioso, pasó por aquí y se la embolsilló”, le contó Uribe al creador de contenido.

Acto seguido, Westcol le respondió jocosamente: “eh ave maría, la inseguridad hasta en su casa”.