Estos son los equipos a los que Colombia ha enfrentado más veces en los mundiales, unos nos tienen de ‘hijos’

La selección Colombia ha disputado seis Copas del Mundo a lo largo de su historia y, en medio de ese recorrido, hay varios rivales que se han repetido en distintas ediciones del torneo. Desde su debut en Chile 1962 hasta su más reciente participación en Rusia 2018, la Tricolor ha enfrentado a 17 selecciones diferentes en mundiales, aunque solo con cinco ha repetido duelo.

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Colombia vs. Rumania

Se arranca esta lista con uno de los cocos de la selección Colombia, y es que, a pesar de su presente nulo en el deporte, Rumania fue uno de los grandes animadores de las Copas del Mundo a finales del siglo pasado. Ambas selecciones se enfrentaron en dos ocasiones: primero en Estados Unidos 1994 y luego en Francia 90.

El balance fue desastroso para Colombia. En el Mundial de 1998, perdió 1-0 en su debut, y cuatro años antes, los europeos se impusieron 3-1 en Pasadena en uno de los partidos más recordados de aquella eliminación colombiana, con el mítico gol de larga distancia de Gheorghe Hagi.

Faustino Aprilla jugando con la Selección Colombia el Mundial de Estados Unidos 1994 (Mandatory Credit: Stephen Dunn/ALLSPORT) Foto: Getty Images

Colombia vs. Japón

Otro rival recurrente ha sido Japón. Colombia enfrentó a los asiáticos en Brasil 2014 y nuevamente en Rusia 2018. El primer antecedente terminó con una contundente victoria 4-1 para los dirigidos por José Pékerman, partido en el que brillaron James Rodríguez y Jackson Martínez. Aquella goleada permitió que Colombia cerrara como líder invicto de su grupo. No obstante, el segundo cruce tuvo un desenlace diferente.

En Rusia 2018, Japón derrotó 2-1 a Colombia en el debut mundialista de ambos equipos. El encuentro estuvo condicionado desde los primeros minutos por la expulsión de Carlos Sánchez y un penalti convertido por Shinji Kagawa. Pese al empate parcial de Juan Fernando Quintero, los japoneses terminaron llevándose el triunfo en Saransk.

Colombia y Japón han tenido dos duelos apasionantes en grupos. El último dejó un sinsabor por cómo se dio el partido. Foto: Getty Images

Colombia vs. Yugoslavia

La extinta nación balcánica también aparece como uno de los adversarios más frecuentes de Colombia en mundiales. El primer duelo se dio en la última fecha de la primera fase del mundial de Chile 1962, cuando la tricolor sufrió su mayor derrota histórica en el certamen (5-0).

Ambos equipos volvieron a encontrarse en la jornada 1 del Campeonato Mundial de Italia 1990. En aquella ocasión, los europeos ganaron 1-0 en la fase de grupos con anotación de Davor Jozic.

Este fue el segundo partido de la fase de grupos de 1990. Colombia llegaba de ganarle a UAE, pero no pudo con los europeos. Foto: Getty Images

Colombia vs. Inglaterra

Una de las fotos que más recuerda el mundo del fútbol es aquella donde David Beckham luce la camiseta del Pibe Valderrama, tras un doloroso encuentro en el que los tres leones le ganaron a Colombia 2-0 y confirmaron la eliminación cafetera en tierras galas.

Luego, la tricolor pudo tener un segundo partido con los inventores del fútbol. Fue en los octavos de final de Rusia 2018 cuando los colombianos vibramos con el gol agónico de Yerry Mina, el cual, lastimosamente, no sirvió de nada, ya que posteriormente nos eliminaron en la tanda de penales por 4-3.

Yerry Mina celebrando su gol ante Inglaterra en Rusia 2018. Foto: NurPhoto via Getty Images

Colombia vs. Uruguay

La Selección Colombia debutó en los mundiales frente a un equipo de Conmebol, nada más y nada menos que los charrúas el 30 de mayo de 1962. En aquella ocasión, Francisco Zuluaga nos puso en ventaja, pero Sasía y Cubilla fueron los autores de la remontada uruguaya para arrebatarnos el triunfo.

Pero décadas después la Tricolor consiguió revancha en Brasil 2014. En el estadio Maracaná, James Rodríguez anotó dos goles en el triunfo 2-0 que clasificó a Colombia a los cuartos de final por primera vez en su historia. Ese torneo terminó convirtiéndose en la mejor actuación mundialista del combinado nacional.

Cuando el mundo entero se rindió a los pies de James Rodríguez: partido Colombia vs. Uruguay en Brasil 2014. Foto: Getty Images

Para esta Copa Mundial 2026, Colombia enfrentará por primera vez en su historia a la República Democrática del Congo y a Uzbekistán; adicionalmente, será la primera vez que se vea las caras con Portugal en una cita mundialista, por ello, hay mucha expectativa por lo que será el duelo contra los lusos.