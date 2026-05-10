Lo último de James Rodríguez: anticipan lo que pasará en Minnesota y Colombia para el Mundial 2026

Otro capítulo en la carrera de James Rodríguez que terminará sin ser lo que se esperaba.

Luego de que se difundiera en Colombia que el cafetero se retiraría de su disciplina tras la Copa del Mundo, ahora se ha sabido por información entregada por Apple TV que el 10 acabará anticipadamente su relación con Minnesota United.

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El contrato firmado entre las partes estaba previsto para que se cumpliera hasta el 30 de junio próximo, con una posible extensión que no se terminará dando.

En un reporte reciente consignado en MLS Español, el reporte dijo: “James Rodríguez está de regreso en la convocatoria y en el plantel de Minnesota United para el Sunday Night Soccer frente a Austin”.

Aunque el cafetero vuelva a ser tenido en cuenta, después de dicho partido y otro a mitad de semana, se irá del cuadro norteamericano sin chance de retorno.

¿Serán los últimos dos partidos de James Rodríguez con Minnesota United? 👀 Todo apunta a que sí



Vía @MLSes pic.twitter.com/9akQvjDHDe — Tito Puccetti (@titopuccettic) May 10, 2026

“El colombiano dejará el plantel de Minnesota el próximo jueves para reportarse al campamento de la Selección Colombia rumbo a la Copa del Mundo que empieza el próximo viernes 15 de mayo”, informaron de la novedad.

Junto a eso, también precisaron que: “James Rodríguez no va a regresar a Minnesota ni a Major League Soccer luego de la Copa del Mundo”.

“Su contrato expiraba el 30 de junio con una cláusula y una opción para renovar hasta el final de esta temporada 2026 de Major League Soccer. Esa opción no será ejercida”, extendieron de la terminación de la relación entre Minnesota United y el 10.

James Rodríguez firmando una camiseta de la Selección Colombia. Foto: MLS via Getty Images

Lo último que se verá del cucuteño con su actual equipo está próximo: “A James Rodríguez le quedan dos partidos en MLS, mañana frente a Austin y el día miércoles”, indicaron.

“El jueves a Colombia para reportar y comenzar a preparar el Mundial; se terminó la aventura de James en Major League Soccer”, sentenciaron de otro capítulo sin éxito a nivel de clubes del capitán Tricolor.

El Mundial 2026, ¿su adiós?

El futuro de James Rodríguez parece entrar en la recta final. Todo indica que el volante colombiano estaría contemplando ponerle fin a su carrera profesional una vez termine su participación con la Selección Colombia en el Mundial de 2026.

La versión tomó fuerza en las últimas horas luego de una información revelada por Caracol Radio, medio que aseguró: “James le dijo al Minnesota que podría retirarse después del Mundial”.

James Rodríguez, de Minnesota United. El Mundial 2026 sería su 'último baile' Foto: MLS via Getty Images

Según lo que se ha conocido, la postura del ‘10’ estaría relacionada con la incertidumbre sobre una eventual renovación con el club en el que milita actualmente. “Esto es derivado de negociaciones con Minnesota”, señalaron.

El presente reciente del capitán de la Selección Colombia tampoco ha sido el más favorable y ese complicado panorama sería uno de los factores que lo tendrían pensando en hacer de la próxima Copa del Mundo el cierre definitivo de su trayectoria, en lo que sería su último gran desafío en el fútbol profesional.

Será un mes de preparación antes del Mundial 2026, donde los ojos estarán puestos sobre el mediocampista. Según cómo vaya en los entrenamientos con la Tricolor, se juzgará si está o no listo para el Mundial.