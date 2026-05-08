Ya hay una razón clara por la cual James Rodríguez no tiene minutos constantes en Minnesota United, o al menos los que se esperaba que tuviera en su llegada allí a principios de este 2026. Cameron Knowles, su entrenador, dio detalles al respecto.

Fue en diálogo con SiriusXM FC, quienes siguen de cerca la actualidad de la MLS, donde a Knowles le preguntaron qué sentía por no poder alinear a James Rodríguez la cantidad de veces que eran esperadas.

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Cameron Knowles: “Es difícil cambiar un equipo ganador”

“Sí, mira, hemos tenido un par de circunstancias inesperadas que lo han hecho no disponible para la selección. Y luego, obviamente, hay la performance del equipo. Es difícil cambiar a un equipo ganador”, dijo Cameron Knowles sobre el no poder usar con constancia a James Rodríguez.

“We’ve had a couple different unforeseen circumstances that have made him unavailable for selection, and then there’s obviously the team performance, it’s difficult to change a winning team.”



- HC Cam Knowles on not being able to use James Rodríguez more. #MNUFC



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Y es que a pesar de un par de derrotas en los últimos juegos, la temporada del Minnesota United ha sido aceptable en lo que va de este 2026. Quedaron fuera de la US Open Cup, pero en MLS han obtenido resultados importantes a favor.

La particularidad de esos juegos donde sumaron de a tres, o sacaron un marcador medianamente favorable, tiene un común denominador: en gran parte de ellos, casi todos, no jugó James Rodríguez. Eso explica aún más la respuesta de Cameron Knowles.

De hecho, el propio entrenador del Minnesota señala que le ha apuntado a varios jugadores y estos le han respondido en cancha. Incluso, no solo James se ha quedado fuera, sino también otros que ya son conocidos en el club.

“Hay otros chicos también, Will Trapp, que se ha quedado fuera del equipo. Y él era el capitán (...) Y tenemos a Bongi, que ha sido un gran contribuyente para nosotros durante los últimos dos años, que se ha quedado fuera del equipo por Kyle Duncan”, sentenció Knowles.

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James Rodríguez: ¿Un fugaz paso por Minnesota United?

Las declaraciones de Cameron Knowles se dan a principios de este mes de mayo de 2026. Por calendario, a James Rodríguez tan solo le quedan cuatro partidos, con Minnesota, antes de que arranque el Mundial United. El tiempo se terminó.

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¿Sin ritmo pero al Mundial 2026? James Rodríguez, el gran debate de la Selección Colombia. Foto: Getty Images

Hay bastante expectativa, pues el cucuteño figura como capitán a lo largo del proceso del estratega argentino, pero sin ritmo, un cambio de plan sería casi que obligatorio.