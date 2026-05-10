A Harry Kane se le conoce en el mundo por su efectividad a la hora de cobrar penales. Que falle es completamente atípico, pero sucedió por primera vez en Bundesliga durante el pasado sábado.

En el juego que enfrentó a Wolfsburgo y Bayern Múnich, el inglés lanzó un tiro penal por fuera del arco rival. Dicha acción llamó poderosamente la atención y tuvo una explicación tras el pitazo final del juego que ganaron los rojos por 0-1.

Harry Kane penalty miss in Wolfsburg vs Bayern Munich game. pic.twitter.com/VHMD1Sc8JG — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) May 10, 2026

De acuerdo a los reportes de la prensa alemana, un rival de Bayern les jugó sucio. “Las cámaras aéreas captaron a Jeanuël Belocian pisoteando el punto de penal antes de que Kane resbalara y fallara el penalti”, aseveró el perfil Bayern & Germany en X.

El señalado al término del partido fue consultado por la maniobra en la que fue visto. Este no tuvo reparo en aceptar que sí manipuló la zona del cobro de tiro penal: “Sí. Eso fue fácil”.

Luis Díaz: en Bayern Múnich revelan el gran impacto económico de su llegada y no lo cambian por nada

Ante esto, también se le consultó al entrenador Vincent Kompany. Allí le pidieron que explicase por qué ningún jugador suyo se acercó a acordonar el punto penal para que no dañaran dicha zona del campo, como sí lo hacen otros equipos del mundo, como la Selección Argentina.

“Si hubiéramos recibido un penalti contra el París el miércoles, habríamos tenido a 2 o 3 tipos allí. A veces son estos pequeños detalles los que marcan la diferencia”, señaló en caso tal de que en la semifinal de Champions League les hubiese pasado.

Victoria agónica con Díaz a bordo

Fue necesario que entraran los habituales titulares del Bayern Múnich para lograr los tres puntos en la fecha 33 de Bundesliga. Si bien desde el arranque estuvieron Michael Olise y Harry Kane, otros del esquema permanecieron en el campo, entre esos Luis Díaz.

El extremo francés fue el encargado al 56′ de dar el único gol del compromiso en favor de los germanos. Un remate calcado que ya tiene muy bien calibrado salió de su pierna izquierda y se clavó en el ángulo superior del pórtico rival.

AY DIOS MÍO, MICHAEL, ¡QUÉ GOLAZO! Infernal remate de Olise para el tanto de Bayern Munich ante Wolfsburgo en la fecha 33 de la #Bundesliga.



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Dicho gol le dio la victoria 27 en la campaña liguera al cuadro de Múnich, que ya está consagrado de manera anticipada como campeón. En la siguiente jornada acabará todos sus partidos programados, ante Colonia, en el Allianz Arena, donde celebrará con el trofeo en su poder ante su gente.

Díaz Marulanda entró en la segunda mitad como revulsivo del ataque para intentar ampliar la ventaja que ya llevaban de 0-1. A lo largo de 31 minutos, el cafetero estuvo en cancha, con una participación discreta que no le valió más de 7.0 puntos de calficación.

Le bajan las cargas a Lucho

A falta de solo dos partidos por jugar en Alemania, luego de lo que fue salir eliminado de la Champions League, el DT de Díaz ha decidido que ya no sea un habitual titular. Lo está reservando para lo que será la final de la Copa de Alemania vs. Stuttgart el próximo 23 de mayo.

Alphonso Davies (izquierda) y Luis Díaz en el banquillo del Bayern Múnich. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

En Colombia, esa reducción de tiempo de juego para el guajiro se celebra, pues se temía mucha competencia antes del Mundial United 2026 y que llegase agotado para estar al servicio de la Tricolor.