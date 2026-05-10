Famoso actor colombiano habló sobre drástico giro en su realidad; salió del país y ahora maneja Uber: “Mi vida cambió rotundamente”

Pedro Rendón cautivó al público colombiano con una amplia trayectoria en la televisión nacional, logrando formar parte de producciones que siguen en la memoria de muchos, tal y como es el caso de El Oasis y La madre.

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Más allá de su talento, el rostro del artista se ubicó como uno de los galanes de la época, brillando con su imagen, su preparación y la personificación que hizo para los papeles que alcanzó.

Sin embargo, tras varios años, Pedro Rendón reapareció en una entrevista que concedió a La Corona TV y contó acerca del giro que tuvo su vida, dejando la televisión colombiana para abrirse paso en el exterior.

El actor comentó que salió de Colombia hace siete años, dándose la oportunidad de vivir en Estados Unidos, específicamente en Florida. La decisión fue de la mano de algo personal, sin dejar de lado su faceta artística.

“Mi vida cambió rotundamente por una decisión familiar, estamos viviendo aquí en Orlando, Florida, hace siete años (...) Yo aquí sigo siendo artista, hago teatro, hago videos, ¿qué más le puedo pedir a la vida?“, comentó.

En cuanto a su trabajo actual, el intérprete afirmó que manejaba Uber, encontrando en este oficio un camino de libertad en el tiempo y los ingresos, logrando compartir con personas de todo tipo. Pese a que lo señalaban y criticaban, no entendían que todo era distinto en este lugar.

“Se ha generado mucho escándalo por hacer Uber, pero hacer Uber es muy bueno, porque administró mi propio tiempo, conozco gente de otras culturas, brindo un servicio”, comentó.

“Es un trabajo que me permite parar e ir a hacer mis cosas de fotografía, mis ensayos de teatro (...) En este cruce de palabras preguntan ¿de dónde usted? Uno dice que Colombia y responden: ‘Wow’. ¿Qué ciudad quieres conocer? Me dicen Medellín, Pablo Escobar, también me hablan de Shakira, Carlos Vives, James, Falcao, muchas cosas bonitas, pero cuando hablan de las narconovelas, con Escobar me duele el corazón, de verdad”, agregó.