Andrés Toro dejó en evidencia su verdadera realidad tras mudarse a Estados Unidos: “Lo haría mil veces”

“ Ay, muchachos, nos vamos a vivir a EE. UU. Después de reflexionar mucho, tomamos la decisión como familia y bueno… nos vamos. No me malinterpreten, amo a Colombia, aquí está todo lo que tengo, están mis raíces, mis amigos, mi familia. Aquí comencé mi carrera, aquí me desarrollé como persona, aquí he hecho todo. Pero como papá, como esposo, en este momento mi prioridad es mi familia”, mencionó en el post.

“Tomar la decisión no fue fácil. No les voy a mentir, se me hace así, me da miedito, pero cualquier sacrificio por la familia vale la pena. Esto no es un adiós, es un hasta luego, es un nuevo comienzo, una nueva etapa donde vamos a seguir viéndonos”, dijo en el video.