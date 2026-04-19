Actor de ‘La Reina del Flow’ habló de noche que durmió en el Cartucho y destapó cruda decisión que iba a tomar: “Me sentía vacío”

Tiempo atrás, el actor colombiano Andrés Sandoval se convirtió en tema de conversación en redes sociales y medios nacionales, no por su trabajo artístico, sino por una situación personal que atravesaba. El foco estuvo puesto en su relación con su expareja, Katty Osorio, y en los conflictos que surgieron en torno a sus hijos.

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Aunque la separación entre ambos ocurrió tiempo atrás, con el paso de los meses salieron a la luz distintos procesos legales que complejizaron el panorama. Actualmente, el artista enfrenta una etapa difícil marcada por estas disputas, en las que el bienestar de sus hijos se ha convertido en el eje central del caso.

Sin embargo, recientemente, Andrés Sandoval, que reaccionó a La Reina del Flow 3, concedió una entrevista a La Red, donde abrió su corazón y contó acerca de los momentos complicados que atravesó.

El actor mencionó que su pasado se vio rodeado de excesos, sustancias y un descontrol inesperado, al punto de enfrentar instantes tediosos y angustiantes.

“Uno como artista es muy sensible... realmente mucho más que quienes no tienen nada que ver con el arte”, dijo al inicio.

“Me dejé llevar por todos los excesos, habidos y por haber, por todo tipo de sustancias, lo que quieras. Yo escuchaba voces y se lo adjudicaba a las sustancias. Eran muchas voces, era como: ‘Mátate, esta vida es una estupidez’”, reveló.

Al hablar sobre esta etapa donde consumió toda clase de cosas y puso en peligro su vida, Sandoval aclaró una información que salió mal a la luz y se difundió como no era. El actor puntualizó que, para preparar un personaje, decidió irse al Cartucho y pasar una noche allí, sin imaginarse el ambiente al estar dentro.

“Se ha dado mal la información del cómo y porqué llegué a la Calle del Cartucho. Sí tenía excesos de sustancias, pero estaba preparando un personaje de habitante de calle... Lo primero que pensé es, la mejor forma de crear mi personaje (...) es ir al centro, a la Calle del Cartucho”, comentó.

“El hecho de sentir que tenía dinero, mujeres o todas las facilidades... me sentía vacío. Responde a un montón de vacíos que traía desde mi infancia. Tenía todo y no tenía nada”, aseveró.

Andrés Sandoval fue contundente en confesar que casi acaba con su vida, ya que comenzó a cortarse y no verle sentido a nada, cerrándose a la posibilidad de cambiar su panorama.

“Empecé a cortarme, rompí un vidrio y comencé a cortarme a la loca... estaba la sangre, la gente alrededor curándome, y mis mejores amigos regañándome”, dijo. “Empecé a darme cuenta que estaba quedándome solo, que la gente no tenía que estar para mí, sino que yo tenía que tomar responsabilidad de mi vida”, agregó.

En medio de este proceso, el artista sigue recuperándose y pasando la página, apegándose a su fe y a la fuerza personal que lleva.

“Todavía voy ahí, ahí voy dándole, ya son 12 años”, concluyó.