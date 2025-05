Actor de ‘Rosario Tijeras’ confesó que perdió millones, al sufrir suplantación de identidad; tuvo mala fama: “Dicen que tumbé a todos”

Esta situación no solo afectó su carrera profesional, sino que también tuvo repercusiones en su vida personal y familiar.

“Omega Pro fue un negocio de inversiones digitales que duró 3 años. Ojo, quiero aclararlo [...] Ese negocio ya llevaba 3 años. Yo ya estaba siendo afectado económicamente por todas las cosas que estaban pasando y un familiar me ofreció esa oportunidad”, dijo Andrés mencionando cómo llegó esta organización a su vida.

Sin embargo, Sandoval confesó que desde un inicio sintió desconfianza y se sentía seguro de hacerlo: “Yo desde el principio lo vi y dije, ‘No sé, no estoy muy convencido, pero pues sí, necesito cómo moverme’. Yo veía que le estaba yendo bien a mucha gente y hoy en día hay mucha gente que duró esos 3 años muy agradecida con el negocio. Obvio, son negocios en los que yo no había tenido la oportunidad de hacer parte, no sabía que se caían en cualquier momento”, añadió.