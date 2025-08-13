Rosario Tijeras es una serie mexicana, basada en una mujer llamada María del Rosario López Morales, que viene de un barrio peligroso y después de ser violada, se convierte en sicaria.

Desde ese momento, la joven tiene una vida en la que se ve envuelta en diferentes problemas con el narcotráfico, la violencia, la venganza, e incluso un triángulo amoroso con Antonio y Emilio.

La serie se encuentra en la plataforma de streaming Netflix, en la que cuenta con cuatro temporadas, esta última que se estrenó el pasado 18 de junio y con menos capítulos que las otras, solo tiene 40.

Sin embargo, los espectadores y fanáticos han comentado que el último episodio deja más interrogantes, pues Rosario y su hija Ruby logran escapar de la policía, el Güero las alcanza y a la sicaria se le aparece una cara conocida.

Según otros medios, la intérprete de la protagonista, Bárbara de Regil, la actriz mexicana que se dio a conocer por su papel de Rosario Tijeras, afirmaría en una entrevista con El Universal que todavía quedan muchas historias y van a consentir a la gente.

Realmente la frase que sorprendió fue cuando en el evento de cierre de grabaciones supuestamente dijo al despedirse que se verían en la quinta temporada.

Esto son solo especulaciones, pues ni la plataforma digital, ni ninguno de los actores se ha pronunciado y tampoco se ha revelado un tráiler o póster que confirme la información.

En Tiktok un usuario decidió subir un video, afirmando que ya estaría la fecha de la próxima temporada, a lo que los internautas no dudaron en comentar y dejaron sus opiniones.

“Como que no lo creo porque sería muy pronto para que salga la 5.ª temporada siempre se tardan”; “Eso es de maciado pronto no crees pero ojalá que si sea sierto por favor”; “Para que les avisen a los demás que dicen que el 18 es la temporada”; fueron algunas de las reacciones.

¿En qué películas aparece Bárbara de Regil?

La actriz mexicana de cine y televisión ha participado en diferentes producciones, en varias de ellas como protagonista.

Loca por el trabajo, es una película de comedia que trata de una ejecutiva obsesionada con su trabajo lo pierde todo por una confusión y decide tomar un rumbo profesional para nada convencional.