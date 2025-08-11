Suscribirse

GENTE

Murió reconocido actor de grandes producciones como ‘La Rosa de Guadalupe’ y ‘Rosario Tijeras’; tenía 38 años

La noticia fue compartida por su agencia y sorprendió a sus seguidores, quienes le dejaron mensajes en su última publicación.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

11 de agosto de 2025, 8:34 p. m.
El actor mexicano reconocido por su actuación en grandes producciones, falleció a sus 38 años.
El actor mexicano reconocido por su actuación en grandes producciones, falleció a sus 38 años. | Foto: Captura de Instagram @juancarlosramirezmx

Una de las producciones más exitosas en México es La Rosa de Guadalupe, una serie que narra una historia y trama diferente en cada capítulo, pero que al final el problema se logra solucionar por medio de un milagro, después de pedirle a la Virgen de Guadalupe.

Hay actores y actrices que aparecen en varios episodios, reconocidos por papeles y actuación en el programa, entre ellos Juan Carlos Ramírez Alaya, un joven mexicano que también había estudiado arquitectura y era emprendedor.

Contexto: Se revela hora, fecha y lugar de la cámara ardiente y exequias de Miguel Uribe Turbay

La noticia fue confirmada por su agencia, afirmando que la causa de su muerte fue protuberancia o ensanchamiento anormal, una debilidad en la pared de la arteria, que puede ser congénita y se suele presentar con diferentes síntomas como dolores de cabeza, náuseas, visión borrosa, entre otras.

Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, expresó I Am This mediante sus redes sociales.

Lo más leído

1. Muerte de Miguel Uribe: estas son las razones que tiene Alfredo Rangel para atribuir el atentado a Iván Márquez y descartar tesis de Otty Patiño
2. Simón Gaviria se quebró en vivo hablando de la promesa que Miguel Uribe le hizo a María Claudia Tarazona: “Me rompe el alma”
3. Diosdado Cabello agradeció a Petro por respaldo a Maduro y amenazó a EE. UU.: “Estamos listos para defendernos”
El actor Juan Carlos Ramírez falleció a sus 38 años.
El actor Juan Carlos Ramírez falleció a sus 38 años. | Foto: Captura de Instagram @juancarlosramirezmx

El actor cuenta con más de cien mil seguidores en su perfil de Instagram, quienes decidieron escribir en su primera publicación fijada, dejando mensajes de despedida, recordando la gran persona que era y la sorpresa por el anuncio.

“Qué tu Alma se eleve a ese lugar hermoso, donde hay paz, luz, amor y tus seres queridos que partieron primero”; “Hermoso descansa en paz, vuela alto, aquí te vamos a extrañar todos los días”; “No lo creo, descansa en paz siempre te vamos a recordar, un gran ser humano”; fueron algunos de los comentarios.

Contexto: Maluma se pronunció tras la muerte de Miguel Uribe Turbay: “estaba muy esperanzado de que pudiera recuperarse”

¿A quién interpretó Juan Carlos en Rosario Tijeras?

El actor mexicano estuvo en aproximadamente 20 producciones, sin embargo, se dice que su personaje Chivo en Rosario Tijeras le permitió obtener más popularidad y poder actuar en otras novelas como Luis Fer en El último rey, donde se narra la historia de Vicente Fernández.

Un papel que Juan Carlos presumió y publico en sus redes sociales su rol en la telenovela, dando a conocer que estaría en la cuarta temporada, en la que desde su primera aparición se ganó el cariño de los televidentes.

En una ráfaga de fotos, se observa algunas escenas en las que participa como policía y está en compañía de sus compañeros con los que intenta resolver los casos y atrapar a los narcotraficantes.

“¡¡Muchas felicidades bro!! Que vengan más éxitos!”; “Está increíble JC, ¡Felicidades!”; “Me gustas mucho muchísimo mi rey. Eres el mejor actor, te amo”; “Excelente actor”; fueron algunos de los comentarios.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Falsos positivos en Bogotá: la “banda del CAI” capturaba a habitantes de calle para aumentar operatividad

2. Impactante video muestra cómo el techo de una prisión en Nebraska sale volando tras feroz tormenta que dejó un muerto y varios heridos

3. Cristiano Ronaldo y Georgina se casan; este sería el precio del lujoso anillo de compromiso

4. Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes pasaron un domingo en “familia”; una foto que volvió a sorprender y aumentar los rumores

5. Última decisión con Luis Muriel en Estados Unidos ahonda dolor a Leo Messi en Inter Miami

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Rosario Tijerasactor mexicano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.