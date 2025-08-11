Una de las producciones más exitosas en México es La Rosa de Guadalupe, una serie que narra una historia y trama diferente en cada capítulo, pero que al final el problema se logra solucionar por medio de un milagro, después de pedirle a la Virgen de Guadalupe.

Hay actores y actrices que aparecen en varios episodios, reconocidos por papeles y actuación en el programa, entre ellos Juan Carlos Ramírez Alaya, un joven mexicano que también había estudiado arquitectura y era emprendedor.

La noticia fue confirmada por su agencia, afirmando que la causa de su muerte fue protuberancia o ensanchamiento anormal, una debilidad en la pared de la arteria, que puede ser congénita y se suele presentar con diferentes síntomas como dolores de cabeza, náuseas, visión borrosa, entre otras.

“Hace unos días, Juan Carlos falleció de un aneurisma cerebral. Agradecemos profundamente las llamadas y mensajes recibidos. Pedimos sus oraciones por toda la familia Ramírez Ayala”, expresó I Am This mediante sus redes sociales.

El actor Juan Carlos Ramírez falleció a sus 38 años. | Foto: Captura de Instagram @juancarlosramirezmx

El actor cuenta con más de cien mil seguidores en su perfil de Instagram, quienes decidieron escribir en su primera publicación fijada, dejando mensajes de despedida, recordando la gran persona que era y la sorpresa por el anuncio.

“Qué tu Alma se eleve a ese lugar hermoso, donde hay paz, luz, amor y tus seres queridos que partieron primero”; “Hermoso descansa en paz, vuela alto, aquí te vamos a extrañar todos los días”; “No lo creo, descansa en paz siempre te vamos a recordar, un gran ser humano”; fueron algunos de los comentarios.

¿A quién interpretó Juan Carlos en Rosario Tijeras?

El actor mexicano estuvo en aproximadamente 20 producciones, sin embargo, se dice que su personaje Chivo en Rosario Tijeras le permitió obtener más popularidad y poder actuar en otras novelas como Luis Fer en El último rey, donde se narra la historia de Vicente Fernández.

Un papel que Juan Carlos presumió y publico en sus redes sociales su rol en la telenovela, dando a conocer que estaría en la cuarta temporada, en la que desde su primera aparición se ganó el cariño de los televidentes.

En una ráfaga de fotos, se observa algunas escenas en las que participa como policía y está en compañía de sus compañeros con los que intenta resolver los casos y atrapar a los narcotraficantes.