Miguel Uribe Turbay: se revela hora, fecha y lugar de la cámara ardiente y exequias del senador

Horas después de que se confirmara la muerte del político, se conocieron datos de la ceremonia fúnebre.

Redacción Gente
11 de agosto de 2025, 8:00 p. m.
miguel uribe turbay
La familia del político publicó toda la información en sus redes sociales. | Foto: ALEXANDRA RUÎZ POVEDA-SEMANA

En las primeras horas del lunes, 11 de agosto, se confirmó la muerte del senador de la República, Miguel Uribe Turbay, quien durante más de dos meses estuvo luchando por su vida luego de haber sido víctima de un atentado en medio de una de sus reuniones con la ciudadanía.

Con el paso de las horas, cientos de personas se han manifestado al respecto y sus familiares han compartido información referente a lo sucedido.

Murió Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay nació en 1986. | Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, María Carolina Hoyos, hermana del fallecido precandidato presidencial, publicó lo siguiente:

“La familia del senador Miguel Uribe Turbay invita a cámara ardiente el lunes 11 de agosto de 2025 desde las 4:00 p.m. en el Capitolio Nacional”.

Por otro lado, las exequias se llevarán a cabo por su eminencia El Cardenal Primado de Colombia, Luis José Rueda Aparicio, el miércoles 13 de agosto a las 12 del medio día en la Catedral Primada de Colombia.

Así se llevará a cabo la ceremonia fúnebre del fallecido precandidato presidencial.
Así se llevará a cabo la ceremonia fúnebre del fallecido precandidato presidencial. | Foto: Instagram @mcarolinahoyost
Contexto: 🔴 EN VIVO | Murió Miguel Uribe Turbay: sentido mensaje de la bancada del Centro Democrático

El sentido mensaje con el que María Carolina despidió a su hermano

Tras haberlo acompañado a lo largo de su estadía en la Fundación Santa Fe, su hermana publicó un emotivo mensaje de despedida, con el que conmovió a miles de personas que estaban atentas al caso por medio de las redes sociales.

“Miguel, guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe. Estoy segura de que nuestra mamá, que tanto te ama, te recibe hoy con los brazos abiertos. Mami… nuestra abuela, nuestra mamá de la vida, también te está esperando con ternura infinita".

En la misma publicación agradeció al cuerpo médico que se encargó de realizarle los tratamientos correspondientes y se dirigió a los colombianos que se unieron en oración por su salud y la paz de su familia.

“Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz! Gracias a todos los médicos y enfermeras. Gracias a quienes oraron con fe, a quienes nos acompañaron con solidaridad y amor. Gracias a nuestra familia por permanecer unida en medio del dolor".

Contexto: Fernando Hakim, reconocido neurocirujano, se pronunció tras muerte de Miguel Uribe Turbay y lo despidió: “Nunca lo olvidaré”

Finalmente, se mostró preocupada por su sobrino y cuñada, pues se encuentran fuertemente afectados por su partida.

“Elevo todas mis oraciones al cielo por el consuelo de todos los que te amamos, especialmente por mi bebé Alejandro; por María Claudia, ejemplo de fortaleza; y por Miguel papá y Delia, verdaderos ejemplos en todo el sentido de la palabra. Señor, dame fuerzas para seguir adelante. Migue, hazme un favor: dile a mi mamá que la amo… Me consuela saber que ahora están ustedes dos juntitos. Espero hacer los méritos para llegar donde están ustedes cuando me toque mi turno. Mi niño hermoso, te adoro! Hasta luego, a Dios!“.

