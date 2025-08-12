Andrés Mauricio Sandoval Mejía es un actor colombiano que ha participado en reconocidas producciones como Tres milagros, Rosario Tijeras, Corazones blindados, y su más reciente aparición en La reina del flow, una telenovela próxima a estrenar su tercera temporada, en la cual no estará.

A pesar de su carrera profesional, el paisa estuvo involucrado en polémicas relacionadas con su exesposa y sus hijos, lo que los llevó a un problema legal con demandas de ambos y pasando por varios procesos.

El actor ha hablado en diferentes entrevistas sobre el tema, y hace dos meses fue invitado a La sala de Laura Acuña, espacio en el que reveló que sus hijos evidenciaron situaciones que les afectaron y su hija de nueve años es testigo en su contra.

“Yo no estoy en este tema de la justicia para quitarle sus hijos a la mamá, como pretenden venderlo al público”, respondió el actor frente a las acusaciones que se le han atribuido.

Andrés Sandoval fue invitado especial en 'La sala de Laura Acuña', donde habló sobre su vida personal y confesó problemas con su exesposa. | Foto: Captura de YouTube LAURA ACUÑA

El actor le confesó a Acuña que no veía a sus hijos desde hace meses, pero aseguró que prefiere no llevar la cuenta porque lo “mortifica”.

Sin embargo, Andrés Sandoval volvió a sorprender en una reciente entrevista para ‘Lo sé todo Colombia’ en la que afirmó que sigue en la lucha por obtener una custodia compartida y que continúa sin poder ver a sus hijos, ni siquiera en fechas especiales.

“Es que cuando yo intento comunicarme con ellos, no hay respuesta, y las pocas veces que se comunican conmigo, es por ejemplo en estos cuatro meses, una vez, y fue el día del padre”, respondió el actor, mencionando que solo lo llamaron y le dijeron que lo iban a celebrar con el papá de otro de los hermanos.

“Cada segundo extraño a mis hijos... Cada segundo los extraño, cada respiración, la manifestación, cada palabra de ellos. Es bien duro”, añadió Sandoval con un emotivo tono de voz, demostrando su sentimiento de nostalgia.

Adicionalmente, en el video se menciona que el actor ha buscado ayuda, ha asistido a terapia y ahora quiere ayudar a los hombres que están pasando por su misma situación.

“También lloramos, y perder es también ganar un poco, y a veces no lo reconocemos”, dijo Andrés, quien considera que los hombres no siempre tienen que ser fuertes y que está bien mostrar la realidad de quiénes son.