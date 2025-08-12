Suscribirse

Gente

Andrés Sandoval, actor de ‘La reina del flow’ y ‘Rosario tijeras’, contó que lleva meses sin ver a sus hijos

El paisa expresó lo que siente por sus hijos, a quienes no ha visto en un largo tiempo.

María Paula Flórez Herrera

Pasante de redacción semana.com

13 de agosto de 2025, 1:17 a. m.
Andrés Sandoval reveló cuanto tiempo lleva sin ver a sus hijos y que es lo que desea.
Andrés Sandoval reveló cuánto tiempo lleva sin ver a sus hijos y qué es lo que desea. | Foto: Captura de Instagram @losetodocol

Andrés Mauricio Sandoval Mejía es un actor colombiano que ha participado en reconocidas producciones como Tres milagros, Rosario Tijeras, Corazones blindados, y su más reciente aparición en La reina del flow, una telenovela próxima a estrenar su tercera temporada, en la cual no estará.

A pesar de su carrera profesional, el paisa estuvo involucrado en polémicas relacionadas con su exesposa y sus hijos, lo que los llevó a un problema legal con demandas de ambos y pasando por varios procesos.

Contexto: Actor de ‘Rosario Tijeras’ confesó que perdió millones, al sufrir suplantación de identidad; tuvo mala fama: “Dicen que tumbé a todos”

El actor ha hablado en diferentes entrevistas sobre el tema, y hace dos meses fue invitado a La sala de Laura Acuña, espacio en el que reveló que sus hijos evidenciaron situaciones que les afectaron y su hija de nueve años es testigo en su contra.

“Yo no estoy en este tema de la justicia para quitarle sus hijos a la mamá, como pretenden venderlo al público”, respondió el actor frente a las acusaciones que se le han atribuido.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa
3. Esteban Yepes, el joven que fue asesinado por habitante de calle cuando paseaba su perro en Itagüí
Andrés Sandoval fue invitado especial en 'La sala de Laura cuña', habló sobre su vida personal y confesó problema con su exesposa.
Andrés Sandoval fue invitado especial en 'La sala de Laura Acuña', donde habló sobre su vida personal y confesó problemas con su exesposa. | Foto: Captura de YouTube LAURA ACUÑA

El actor le confesó a Acuña que no veía a sus hijos desde hace meses, pero aseguró que prefiere no llevar la cuenta porque lo “mortifica”.

Sin embargo, Andrés Sandoval volvió a sorprender en una reciente entrevista para ‘Lo sé todo Colombia’ en la que afirmó que sigue en la lucha por obtener una custodia compartida y que continúa sin poder ver a sus hijos, ni siquiera en fechas especiales.

Contexto: El actor al que Alejandro Estrada hizo sufrir: “Me hizo la vida imposible, me sacó a terapia”

“Es que cuando yo intento comunicarme con ellos, no hay respuesta, y las pocas veces que se comunican conmigo, es por ejemplo en estos cuatro meses, una vez, y fue el día del padre”, respondió el actor, mencionando que solo lo llamaron y le dijeron que lo iban a celebrar con el papá de otro de los hermanos.

“Cada segundo extraño a mis hijos... Cada segundo los extraño, cada respiración, la manifestación, cada palabra de ellos. Es bien duro”, añadió Sandoval con un emotivo tono de voz, demostrando su sentimiento de nostalgia.

Adicionalmente, en el video se menciona que el actor ha buscado ayuda, ha asistido a terapia y ahora quiere ayudar a los hombres que están pasando por su misma situación.

“También lloramos, y perder es también ganar un poco, y a veces no lo reconocemos”, dijo Andrés, quien considera que los hombres no siempre tienen que ser fuertes y que está bien mostrar la realidad de quiénes son.

Por último, el actor paisa hace una petición: “Quiero invitar a la gente a que siga apoyándome en el tema de redes, estoy creando contenido y pronto sacaré un curso de actuación virtual y estoy preparando un personaje para televisión”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. 🔴 EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así alistan los preparativos para darle el último adiós

2. Lista de estados que se unen a la misión de Trump: conozca dónde se desplegarán decenas de soldados de la Guardia Nacional

3. Fórmula 1: se revela la cláusula que pondría en peligro la continuidad de Lewis Hamilton en Ferrari

4. Edwin Cardona complicó a Nacional en Copa Libertadores: lamento por la ida con São Paulo

5. América de Cali sufre inesperado resultado ante Fluminense en Copa Sudamericana: golpe en el Pascual

LEER MENOS

Noticias relacionadas

actor colombianoLa reina del flowRosario TijerasActor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.