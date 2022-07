Actor Pedro Rendón reveló que fue contagiado con enfermedad de transmisión sexual tras infidelidad

Pedro Rendón fue uno de los grandes talentos que surgió en los años 90 e inicios de los 2000 en la televisión colombiana, luego de mostrar la versatilidad que tenía frente a la cámara. Su participación en distintas producciones famosas de la época marcó huella en la memoria de los espectadores.

El actor, de 47 años, se robó las miradas de los televidentes al integrar elencos de telenovelas como ‘La Madre’ (1998), ‘La Venganza’ (2002), ‘Negra consentida’ (2004), ‘Hombres de honor’ (1995), ‘Pobre Pablo’ (2000) y ‘El Oasis’ (1994), donde compartió set con Shakira.

Recientemente, Rendón volvió a quedar en el centro de distintas noticias en redes sociales, debido a declaraciones que dio en el programa ‘Se dice de mí’, de Caracol Televisión.

Allí, el artista se sinceró y contó su historia, plasmando las crudas situaciones que afrontó con el paso de los años por culpa de decisiones que tomó.

El colombiano habló claro de la realidad que vivió años atrás, una vez “se le subió la fama a la cabeza” y comenzó a experimentar momentos que le cambiarían la vida para siempre. En medio de esta época en la que tomó fuerza su carrera, las actitudes que eran foco para que no lo llamaran a casting y nuevos proyectos.

“Yo me quedaba en la casa, yo no salía a tocar puertas. Yo no llamaba a nadie porque yo ya había protagonizado y si llamaba, bajaba mi estatus”, mencionó el artista.

Al atravesar esta complicada vivencia, su esposa fue quien tomó el cargo de la casa y los gastos, haciéndose responsable de todo lo que conllevaba el tema económico. Mientras esto ocurría, él se dedicó a quedarse en casa, a ver películas de contenido para adultos, a ser celoso con el jefe de su esposa, discutirle y tomar caminos que no eran sanos.

Sin embargo, todo tomó un rumbo inesperado cuando llegó a serle infiel a su pareja sentimental con una vecina. Esta decisión le salió cara, ya que su salud se vio comprometida por una irresponsabilidad del momento.

De acuerdo con lo que relató Rendón, al traicionar a su esposa con aquella mujer, terminó contagiado con una enfermedad de transmisión sexual y no dimensionó el daño que le haría a su familia. El actor también mencionó que su pareja estaba en embarazo, por lo que puso en riesgo la vida del bebé.

“Le fui infiel a mi esposa con una vecina y lamentablemente fui contagiado con una enfermedad de transmisión sexual. Cuando yo cuento este testimonio en las iglesias yo digo literalmente que me convertí en un asesino en ese momento, porque producto de esa irresponsabilidad puse en riesgo la vida de mi hijo Nicolás, que venía en camino”, expresó el artista colombiano, procedente de la ciudad de Neiva.

“Mi esposa también estuvo en riesgo, tuvo que someterse a tratamiento muy fuertes para descontaminarse sin afectar al bebé, entonces fue un tiempo bastante difícil”, agregó Pedro a su historia, la cual lo ayudó a entender el cambio que venía para su vida.

El recordado talento de la televisión contó que una vez nació el pequeño, sí presentó complicaciones de salud en su cabeza a raíz de la situación del pasado. No obstante, contra todos los pronósticos, el niño salió adelante y se recuperó.

Ante esta situación, el famoso quiso mencionar que su familia y él enfrentaron una circunstancia muy fuerte, ya que se salvaron de morir en un accidente de tránsito. Una vez entendió el milagro que tenía de estar vivo, el actor decidió acercarse a Dios y entregar completamente su tiempo.

Pedro Rendón reveló al formato de entretenimiento que, desde lo ocurrido en su vida, ya no acepta ni hace papeles que vayan en contra de las leyes de Dios o que no fluyan con sus creencias personales.