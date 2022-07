Carlos Feria, ‘influencer’ investigado por el ICBF, responde a críticas por bromas pesadas a su hija | ¿Qué dijo?

Carlos Feria, influencer colombiano, se ubicó en el centro de una fuerte polémica en redes sociales, debido a una serie de videos que salieron a la luz donde se le puede observar haciéndole bromas pesadas a su pequeña hija. El joven, en compañía de su pareja sentimental, Adriana Latina, como se identifica en redes sociales, han despertado toda clase de reacciones con las declaraciones que exponen al respecto.

Recientemente, la pareja de creadores de contenido quedó en el ojo del huracán luego de que el ICBF recibiera varias denuncias por los comportamientos que tenían con la menor de edad. La entidad oficial se dirigió a los colombianos, iniciando un proceso de investigación para verificar los derechos de la niñez y protección.

“Con respecto al caso del influenciador Carlos Feria, un equipo de la Defensoría de Familia se pondrá en contacto con los padres de la niña y se procederá a realizar la verificación de derechos. La protección de la niñez es cuestión de todos; desde el ICBF hacemos un llamado a seguir denunciando este tipo de vulneraciones”, escribió el instituto en su cuenta oficial de Instagram.

Tras una fuerte ola de críticas que se desató en las plataformas digitales, Feria utilizó su perfil de la red social para pronunciarse al respecto y enviar unas palabras sobre lo que ocurría con los comportamientos hacia la pequeña. El ‘influencer’ fue claro al mencionar que estaba viviendo un cambio y que aceptaba la molestia de sus seguidores.

“Espero estén muy bien, yo estoy muy bien gracias a Dios, literalmente gracias a Dios. Él me ha ayudado mucho en este momento de mi vida, un momento que es duro que estoy pasando. Estoy tranquilo, la gracia de Dios es perfecta y para todas las personas que me están insultando por videos, quiero decirles a través de estas historias que los amo, en mi corazón solamente hay amor para ustedes, eso es lo que me enseña Dios en su palabra”, mencionó Feria en el post, afirmando que estaba transformando su realidad con las situaciones complicadas que vive.

“Hace un mes empecé a leerme la Biblia y es la mejor decisión que he tomado en la vida, me ha cambiado muchísimo”, agregó el influencer, expresando que “Dios no le enseñó a odiar a nadie así lo ataquen”.

El creador de contenido afirmó que, a pesar de los mensajes donde le deseaban la muerte, únicamente espera cosas buenas para todas las personas que acceden a sus contenidos. El joven indicó que el que tenía el control sobre las cosas era “Dios”, por lo que no se preocupaba por el qué dirán.

“Tenemos un Dios que todo lo ve, Él tiene el control y Él nos ama. Dios sí me ama, recuerden que Jesús no murió por la gente perfecta, sino por los pecadores”, dijo el colombiano, haciendo énfasis en que posiblemente muchos pensarían que él no merecía tener a su hija Salomé.

Con esta reacción, el influencer aseguró que no se derrumbaría y seguiría adelante con las circunstancias, apegándose a su religión y a las creencias que tenía en Dios. Al final de las publicaciones, Carlos Feria leyó unas palabras de la Biblia, sobre la confianza que se debía tener en momentos complicados.

“Si estás pasando por un mal momento en tu vida, recuerda, esto hará que tu fe crezca y te hará más maduro y más perfecto. Eso lo dice Dios”, concluyó.

Es importante recordar que el instagrammer ya se había visto involucrado en otra polémica tras un clip que salió a la luz, donde se le puede ver actuando de forma agresiva contra su pareja sentimental. Ambos salieron a dar explicaciones sobre lo ocurrido, justificando su actuar.