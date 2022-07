A Yeferson y Cintia Cossio les hicieron desplante en lujosa tienda Gucci, ¿qué pasó?

Yeferson Cossio, que en el pasado habló de la muerte de su padre, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más famosos de las plataformas digitales en Colombia, debido al gran impacto de sus publicaciones en usuarios de todas las edades. El joven ha plasmado en sus cuentas oficiales las bromas que se le ocurren, ayudas que suele hacer a fundaciones de animales, retos que lleva a cabo con sus amigos y lujosos objetos que adquiere.

Recientemente, el paisa llamó la atención de sus fieles fanáticos de Instagram, luego de que su cuñado compartiera un inesperado video en el que reflejaba el desplante que les hicieron en una tienda de moda. Jhoan López, pareja sentimental de Cintia Cossio, fue el encargado de relatar un poco de la experiencia que tuvieron en uno de los puntos de venta de la prestigiosa marca Gucci.

Según lo comentado por el creador de contenido, todo esto ocurrió en un viaje que hicieron a Bélgica, donde participarían en uno de los eventos más importantes de música del mundo, Tomorrowland. Los jóvenes llegaron a Bruselas y asistieron al lugar, donde se interesaron en comprar algunas cosas.

De acuerdo con lo que registró y mencionó López en las historias de su cuenta personal de Instagram, uno de los trabajadores de Gucci se negó a atenderlos cuando llegaron a la tienda, por lo que los ignoró y les hizo un feo desplante. A pesar de que ellos se acercaron a las vitrinas, el hombre “ni lo miró”.

“Vinimos a una tienda Gucci aquí en Bruselas y este señor no nos quiso atender”, escribió el colombiano al inicio del texto, para luego compartir una reflexión sobre los integrantes del equipo de la marca italiana.

“A veces no entiendo por qué las personas que trabajan en estos lugares se creen superiores y miran por encima a los demás. ¿Se imaginan donde la tienda fuera de él?”, agregó en el post, donde subió una foto de la persona que se negó a atenderlos.

No obstante, la pareja sentimental de Cintia aprovechó para subir otro contenido en el que mostraba la otra cara de la situación, afirmando que una vendedora que se encontraba en la tienda se percató de lo que sucedió y fue quien se hizo cargo de la compra de sus familiares.

El joven indicó que Yeferson y Cintia harían una compra bastante grande en el lugar, por lo que sabía que el anterior vendedor estaría que “se mataba” por subestimarlos y tener esas actitudes con ellos.

López puntualizó que aquella mujer fue muy amable y atendió de la mejor manera a sus conocidos, quedándose con la venta.

“Llegó una chica muy amable y los atendió súper bien. Don ‘chim…’ (el que no nos quiso atender) está que se mata porque la compra es bien grande”, escribió Jhoan en otro video, donde se observa a su cuñado y su pareja esperando.

Para finalizar estas declaraciones al respecto, el creador de contenido afirmó que no compró nada en la lujosa tienda, debido a la actitud que tuvo aquel hombre con ellos. En su elección, el joven prefirió irse a otro lugar para adquirir lo que estaba buscando.

“Yo no compré ni chim#$% jajajaj me dañó el genio este %&/#, así que mejor me voy a comprar a otro lado”, publicó en una última foto, donde se le ve sentado en una silla mientras espera.

Por el momento ni Yeferson ni Cintia se han pronunciado al respecto sobre esta publicación que hizo Jhoan López, pero sí han dejado a la vista algunas elecciones que hicieron en sus compras para asistir al extenso festival de música electrónica, el cual se lleva a cabo desde hace varios años.