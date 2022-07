“Hay un escándalo”: Yéferson Cossio habló sobre momento angustiante que vivió en un avión

Yéferson Cossio es uno de los creadores de contenido más populares en la farándula colombiana. En su perfil de Instagram, cuenta con una comunidad de 9,4 millones de seguidores, así mismo, es conocido por realizar diversas actividades para interactuar con sus fans.

Esta vez, el influencer habló sobre una situación que se presentó a bordo de un avión, cuando iba camino a Europa para hacer escala y continuar su viaje a China, país donde se encuentra por estos días.

“Ay, gonorr..., yo creo que se acaba de morir alguien”, comenzó diciendo Cossio en sus redes sociales, generando preocupación entre sus seguidores. Poco antes de despegar, una persona habría sufrido algún tipo de complicación en su salud, por lo que requirió atención inmediata. “De verdad hay un escándalo allá atrás, y que un médico, y que un médico, que una urgencia”, continuó.

Poco después, el influencer reapareció en sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores lo que había pasado a bordo del avión. “Ok, Yef el chismoso informa -me siento todo sapo diciendo esto-. No murió nadie. Era una señora que empezó a convulsionar horrible. Literal, la sacaron con un poquito de babaza, pero está bien. La estabilizaron y está bien. Ya vamos a despegar”, explicó Yéferson Cossio, dando un parte de tranquilidad sobre la emergencia.

Adicionalmente, hubo un detalle que llamó la atención del paisa, pues fue saludado por uno de los paramédicos que atendieron a la mujer. “Fue muy curioso porque uno de los paramédicos que la sacaba pasó por mi lado y dijo: ‘Hola, Yef’. Y yo tipo… ¿es conmigo?”, comentó Cossio, quien hace poco celebró su cumpleaños número 28.

Así respondió Yéferson Cossio a quien lo llamó ‘idiota’ por redes sociales

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, Cossio recibió un comentario en el que un internauta se refería a él como “la idiotez hecha humano”. Y aunque, por lo general, el influencer no suele enfrascarse en discusiones con sus seguidores, esta vez, no pasó el hecho por alto y decidió compartir una reflexión.

“¿Idiota yo, que hago este contenido y le hago dinero suficiente para comprar docenas de esas puertas con solamente un video? O ¿idiota tú que consumes el contenido, me comentas y me das la interacción? Así, ayudándome a alcanzar más y más gente, dándome más y más exposición -equivalente a números y dinero-. Creo que la perspectiva de quién es ‘idiota’ no la tienes muy clara. Saludos, no dejes de comentar nunca porfa, todo suma”, dice textualmente la respuesta de Yéferson Cossio al comentario del internauta.

De hecho, Cossio compartió a través de sus instastories la captura de pantalla en la que aparece el comentario y su respuesta. “Gracias por criticar mis videos, nunca se detengan, por favor. Los amo mucho”, comentó.

La respuesta de Yéferson Cossio a un usuario que se refirió a él como "la idiotez hecha humano". - Foto: Captura de pantalla Instagram @yefersoncossio

Yéferson Cossio presumió en redes el enorme tatuaje que se hizo en la espalda

Yéferson Cossio siempre llama la atención por sus publicaciones en sus redes sociales, y, en esta ocasión, fue por un tatuaje que se hizo en la espalda.

En las historias de su cuenta de Instagram, Cossio dio a conocer el proceso y el resultado final del trabajo que le realizaron los tatuadores. “¿Qué tal el trabajo de @caymstattooart y de @martin_higuitta”, escribió el influencer junto al video.

Previo a esta publicación, Cossio también mostró imágenes durante el trabajo de los tatuadores. De igual manera, compartió un antes para mostrar cómo quedó el nuevo tatuaje que se suma a los demás que tiene en casi todo su cuerpo.

Con su nuevo tatuaje, Cossio cambió radicalmente la estética de su espalda, pues se trató de un trabajo bastante detallado que resalta y destaca en comparación a los demás.