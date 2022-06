Yeferson Cossio: la extraña muerte del padre del influenciador

Yeferson Cossio es uno de los influenciadores más reconocidos en Colombia. Constantemente está en el ojo público por sus videos virales y el trabajo que realiza. De hecho, recientemente se conoció que le ayudaría en la publicidad a Daniedy Barrera, específicamente con su empresa de queratinas.

Sobre la vida personal del influenciador no se conoce mucho, sin embargo, en ocasiones Cossio menciona la gran falta que le hace su padre. Incluso ha llegado a decir que siente envidia por aquellos que tienen a su padre vivo.

No obstante, este 21 de junio el influenciador publicó una foto con su padre, y en la publicación dejó un cariñoso mensaje por su cumpleaños número 50, que se celebraría si estuviera vivo. Debido a la duda, muchos usuarios empezaron a preguntar los motivos de la muerte.

Cabe resaltar que la única vez que Cossio habló sobre la muerte de su padre fue en una entrevista con Jorge Enrique Abello, en donde señaló que el motivo no se conoce, pues no le realizaron autopsia. En la charla, reveló que su padre se acostó a dormir y al siguiente día no despertó.

Cossio dijo que habían pensado que estaba borracho, hasta que pasaron los días y se dieron cuenta de que en realidad había fallecido.

“No tenía una enfermedad ni nada. Era joven, mi papá murió de 46 años. Intentamos hasta lo imposible (para revivirlo), pero no se pudo”, indicó. Debido a que para conocer los motivos de la muerte debían efectuarle una autopsia y revisar órgano por órgano, la familia decidió no conocer la razón, esto porque prefirieron donar los órganos.

El regalo que prometió Yeferson Cossio a sus seguidores

El creador de contenido antioqueño Yeferson Cossio decidió que premiará a sus seguidores, en agradecimiento por el apoyo que estos le dan con el material que él sube en sus redes sociales.

El influencer aprovechó su más reciente dinámica de preguntas para anunciar que tiene planeado repartir entre sus seguidores una elevada suma de dinero, una vez llegue a los diez millones de seguidores.

En estos momentos, el influencer cuenta con 9′375.312 de seguidores en su cuenta en Instagram.

“Apenas llegue a los 10 millones en Instagram, pues ya casi, ese día les voy a regalar, obviamente a mis seguidores de Instagram, uno 400 o 500 millones de pesos, pues a la final todo lo que he conseguido es por ustedes, entonces ese día lo hago”, prometió el joven.

Cabe recordar que el creador de contenido informó recientemente a sus seguidores, mediante la dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, que la relación con la también creadora de contenido Jennifer Muriel llegó a su final hace un mes.

El joven influencer aseguró que le habían preguntado en varias oportunidades por qué ya no salía con ella en las historias y qué había pasado entre los dos. “Yo les devuelvo la pregunta, ¿a ustedes por qué les importa tanto que yo tenga o no novia o saber qué pasó con ella?, pues si quieren saber yo no tengo novia hace como un mes”, dijo.

Cossio afirmó que si bien la relación terminó, se llevan bien, aunque hablan muy poco. “No nos hablamos mucho, pero tenemos una buena relación, tenemos hijos, bueno, los perros y nos la llevamos bien ahora”, dijo.

Luego aseguró que decidió hablar porque siempre le preguntaban por ella y porque también se enteró de que ella habría confirmado la ruptura, pero que no estaba dispuesto a contar su vida privada en las redes.

“No quiero que me pregunten más por eso, no quiero hablar sobre mi vida privada y es todo lo que voy a decir”, afirmó.