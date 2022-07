Carlos Feria: ¿por qué el ICBF hace seguimiento con lupa a sus contenidos?

Carlos Feria es un reconocido influenciador que se caracteriza por hacer bromas pesadas en sus videos. En algunas de sus producciones incluye a su hija, lo que ha generado indignación de muchos cibernautas.

Son muchas las quejas por el presunto maltrato del influenciador a su hija, pero una que llamó la atención fue de la psicóloga Vanesa Tejada, quien realizó un video con algunas imágenes del creador de contenido y envió un contundente mensaje por el cuidado y el respeto a la niñez.

“Ahora está muy de moda ser influencer, pero ¿a costa de qué? ¿Qué nos pasa como sociedad? Es preocupante este tipo de conductas, pero más preocupante es quienes consumen y les parece atractivo este tipo de contenido. Los traumas de infancia existen. La salud mental no es un juego”, escribió la psicóloga en su cuenta de Instagram.

La profesional también indicó que con los niños “no se monetiza”, en una fuerte crítica a la actitud del influenciador, quien hace videos con su hija en los cuales sale su esposa, la también creadora de contenido digital, Adriana Valcárcel.

La publicación de Vanesa Tejada, de inmediato, tuvo la reacción del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). “Buenos días. Solicitamos la ciudad y ubicación de los padres de familia de la menor de edad. Gracias”, fue la respuesta de la cuenta oficial de la entidad al video de la psicóloga.

Posteriormente, en Twitter, la entidad también notificó que se pondrá en contacto con los padres de la menor, los influenciadores Carlos Feria y Adriana Valcárcel, y también reiteró su objetivo de hacer cumplir con la protección de la niñez y animó a denunciar estos casos.

Con respecto al caso del influenciador Carlos Feria: equipo de Defensoría de Familia se pondrá en contacto con los padres de la niña y procederá a realizar verificación de derechos. La protección de la niñez es cuestión de todos, desde el #ICBF hacemos un llamado a denunciar. — Bienestar Familiar (@ICBFColombia) July 14, 2022

El mensaje del ICBF en la cuenta de Instagram de la psicóloga tuvo más reacciones de crítica por la actuación de Feria y su esposa con la menor en los videos que publican en sus cuentas de redes sociales.

“Esos payasos no están aptos para cuidar de esa nenita, pobrecita, ¿qué pensará de sus padres cuando vea todo lo que le hacían de pequeña?”, “@icbfcolombiaoficial gracias por pronunciarse y ayudar a restablecer los derechos de la niña”, “¿qué pasa por la cabeza de ese hombre? Primero agrede a su esposa físicamente y luego el maltrato psicológico que le queda a la niña”.

Hace unas semanas, el influenciador también estuvo en medio de las críticas por el video en el que empuja de manera violenta a su pareja (Adriana), tanto que la hace caer al piso; el video se hizo viral en redes sociales. La acción causó indignación entre los seguidores, teniendo en cuenta que incluso lo hizo frente a su pequeña hija.

Al conocerse las imágenes, Feria tuvo que salir a pedir excusas por lo sucedido; sin embargo, muchos internautas criticaron su discurso donde, según ellos, justificó el acto violento a su pareja. Esto fue lo que dijo el generador de contenido junto a Adriana.

“Pido disculpas a todas las personas que vieron ese video, a todas las mujeres, no hay excusa para justificar este comportamiento, aclarar que esto no es un tema de ‘marketing’. Nuevamente les pido disculpas, aquí hablo desde mi corazón sin decir algo que no sea verdad”, escribió Feria, mensaje acompañado con un video de 15 minutos de duración.

Carlos Feria, el influenciador maltratador. Empuja a su pareja al piso violentamente y además lo hace delante su hija, después sale a pedir disculpas diciendo que esto pasa TODOS los días en #Colombia y que fue viral porque es famoso.#maltrato #violencia #EnUnaBajeza #NosFalta pic.twitter.com/zXhcIUXuTu — YoSoyÓmicron (@leolemoine) June 13, 2022

“Nosotros no somos la única pareja que pasa por esto, solamente porque somos personajes públicos y esto se vuelve viral y ustedes lo ven tan mal, porque somos personajes públicos. Pero esto pasa todos los días, hay maltratos, hay peleas muy fuertes entre parejas”, dijo el generador de contenido luego de haber pedido excusas por lo ocurrido, pero en las redes sociales le cayeron más críticas a pesar de las disculpas.