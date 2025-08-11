Mariana Zapata reveló las razones por la que terminó su relación: “Yo no soy quién para convertirme en un obstáculo”

Mariana Zapata es una de las creadoras más sonadas en la actualidad, se destaca por su contenido de su estilo de vida, compartiendo su vida profesional y un poco de la personal, tiene su propia marca de productos capilares y realiza publicidad con reconocidas marcas.

La influencer paisa es muy activa en sus redes sociales y en su perfil de Instagram cuenta con más de tres millones de seguidores, donde decidió subir unas historias y aclarar lo que pasó en su relación con el youtuber Mr. Stiven.

“Sé que los hice partícipes del inicio de una relación que fue muy especial para mí, así que así mismo los hago partícipes del final, pocas veces en la vida nos gusta decir adiós, casi siempre elegimos contar lo bonito, pero jamás hablamos de lo que termina”, empieza diciendo en el mensaje.

La creadora de contenido decidió contar lo sucedido y las razones por las que terminó con el paisa porque no quería que los seguidores se confundieran y prefería ser clara, mencionando que fue una decisión que ya venían pensando desde hace un tiempo.

Mariana Zapata explicó por qué terminó su relación con el 'influencer' Mr. Stiven. | Foto: Captura de Instagram @mariana.zapata13

“Conocí un ser humano maravilloso, un caballero, un hombre inteligente, con un corazón lindo y una familia hermosa, de hecho puedo decirles que yo conocí a la persona que pocos conocen, el más genuino en sus sentimientos y es con eso con lo que me quedo en mi corazón”, agregó la influencer.

En el mensaje, Mariana asegura que el problema fue hacer la relación pública y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde para alejarse de los medios, pues menciona que les faltó privacidad y no amor.

“Aquí nadie fue infiel, no hubo infidelidad de parte de Stiven, no hubo infidelidad de mi parte, no terminamos mal, nadie le hizo daño a nadie, aquí nadie fue desleal”, añadió Zapata, afirmando que decir adiós fue una forma para no lastimarse y quedarse con lo más bonito.

Mariana Zapata afirmó que no hubo infidelidad en su relación con Mr. Stiven, pero que decidieron terminar. | Foto: Captura de Instagram @mariana.zapata13

Adicionalmente, la mujer afirmo que no pretende ser la víctima o demostrar alguien que no es y decide continuar su vida: “Y yo no nací para repetir patrones, nací para romperlos y siempre pase lo que pase seré mi prioridad, no puedo estar sintiéndome culpable por existir en la vida de alguien donde su entorno tiene más peso que su misma felicidad”.