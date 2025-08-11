GENTE
Mariana Zapata reveló las razones por la que terminó su relación: “Yo no soy quién para convertirme en un obstáculo”
La creadora de contenido compartió un mensaje explicando el porqué terminó su relación.
Mariana Zapata es una de las creadoras más sonadas en la actualidad, se destaca por su contenido de su estilo de vida, compartiendo su vida profesional y un poco de la personal, tiene su propia marca de productos capilares y realiza publicidad con reconocidas marcas.
La influencer paisa es muy activa en sus redes sociales y en su perfil de Instagram cuenta con más de tres millones de seguidores, donde decidió subir unas historias y aclarar lo que pasó en su relación con el youtuber Mr. Stiven.
“Sé que los hice partícipes del inicio de una relación que fue muy especial para mí, así que así mismo los hago partícipes del final, pocas veces en la vida nos gusta decir adiós, casi siempre elegimos contar lo bonito, pero jamás hablamos de lo que termina”, empieza diciendo en el mensaje.
La creadora de contenido decidió contar lo sucedido y las razones por las que terminó con el paisa porque no quería que los seguidores se confundieran y prefería ser clara, mencionando que fue una decisión que ya venían pensando desde hace un tiempo.
“Conocí un ser humano maravilloso, un caballero, un hombre inteligente, con un corazón lindo y una familia hermosa, de hecho puedo decirles que yo conocí a la persona que pocos conocen, el más genuino en sus sentimientos y es con eso con lo que me quedo en mi corazón”, agregó la influencer.
En el mensaje, Mariana asegura que el problema fue hacer la relación pública y cuando se dieron cuenta ya era demasiado tarde para alejarse de los medios, pues menciona que les faltó privacidad y no amor.
“Aquí nadie fue infiel, no hubo infidelidad de parte de Stiven, no hubo infidelidad de mi parte, no terminamos mal, nadie le hizo daño a nadie, aquí nadie fue desleal”, añadió Zapata, afirmando que decir adiós fue una forma para no lastimarse y quedarse con lo más bonito.
Adicionalmente, la mujer afirmo que no pretende ser la víctima o demostrar alguien que no es y decide continuar su vida: “Y yo no nací para repetir patrones, nací para romperlos y siempre pase lo que pase seré mi prioridad, no puedo estar sintiéndome culpable por existir en la vida de alguien donde su entorno tiene más peso que su misma felicidad”.
Por último, la influencer Mariana dejó un mensaje: “Me quedo con lo más lindo y no me arrepiento de nada, quienes están para mí LOS AMO Y GRACIAS POR ESTAR y a quienes me odian sin razón, solo puedo decirles que algún día se replantearan muchas cosas que piensan sobre mí”.