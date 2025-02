Blessd se destapó sobre polémico triángulo amoroso con Karina García y Mariana Zapata: “estamos bien”

Las primeras semanas de La casa de los famosos Colombia han estado cargadas de grandes polémicas que involucran no solo los participantes que se encuentran dentro del programa del Canal RCN sino a distintas estrellas del mundo de la farándula que están desarrollando sus carreras en el mundo exterior.

Pese a que no se había pronunciado al respecto, el interpretado de Quién TV, Imposible y Mírame se pronunció hace pocas horas a través de su cuenta de Instagram y compartió un extenso mensaje, en el que haría referencia a la situación que se presentó dentro del famoso reality en el que él era uno de los protagonistas.

“Ignore y niegue. Yo nunca he sido de salir a decir, ni hablar nada de lo que me pasa y esta vez menos que va a ser el caso, cada quien puede pensar lo que se le dé la gana sobre otras personas y aquí lo que realmente importa es estar tranquilo internamente y así mantengo yo”.

“Gracias a usted, el que me sigue y se siente identificado conmigo, con mi historia de vida y con mi música y al que no y tiene su dolorcito conmigo le va a tocar seguir con ese dolor y rabiecita porque gracias a Dios estamos bendecidos y con más ganas diarias de seguir callando bocas (...) Otra cosita, Blessd no es ejemplo de nada, pero jamás fallo en una canción, ni un verso y como ese es mi trabajo entonces estamos súper bien jajajaja”, escribió.