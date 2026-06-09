Maqui015, hija de Javier Ayala, publicó desgarradora fotografía tras la muerte del general (R)

En las horas de la tarde del 1 de junio de 2026, la Universidad Militar Nueva Granada confirmó el fallecimiento de Javier Alberto Ayala Amaya, quien se desempeñaba como rector de la institución y fue Mayor General del Ejército Nacional de Colombia.

La información se dio a conocer a través de un extenso comunicado en el que se destacó su trayectoria y su labor en favor del desarrollo del país. Además, se enviaron mensajes de fortaleza y solidaridad a sus familiares, especialmente a su esposa e hijas.

Esta fue la última publicación de Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar Nueva Granada; murió este 1 de junio

“Con profundo dolor, la Comunidad Neogranadina lamenta el fallecimiento del MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya, Ph. D., rector de la Universidad Militar Nueva Granada. A su esposa, Sra. María del Rosario Quijano; a sus hijas, Paola, María Alejandra y Daniela; a sus nietas, familiares y seres queridos, les expresamos nuestras más sentidas condolencias”, se lee.

El doloroso mensaje de Maqui015 a su papá

María Alejandra Ayala, una de sus tres hijas y reconocida en redes sociales como Maqui015, se pronunció a través de su cuenta de Instagram para despedir a su padre con un emotivo mensaje que conmovió a sus más de 622 mil seguidores.

La creadora de contenido, que lleva más de una década compartiendo videos en YouTube, abrió su corazón y habló sobre el impacto que esta pérdida ha tenido en su vida. En medio del dolor, explicó que su comunidad digital también logró conectar con su familia a lo largo de los años y desarrolló un cariño especial por el general, quien solía interactuar con los seguidores de Alejandra y recibía cientos de comentarios de apoyo y afecto.

“Hace 22 meses le aseguré a mi papá que un milagro lo iba a curar y esta era la imagen que íbamos a compartir para contar su testimonio. Él me hizo prometerle que si no llegaba a ser así, no podía pelearme con Dios… así que acepte y procedí a rezar incansablemente por él", manifestó.

Junto a una imagen en la que se ve al exgeneral en una habitación de hospital, recordó aquellos momentos en los que toda la familia mantenía la esperanza de que su estado de salud mejorara de manera significativa.

“Cada mes que pasaba sentía que mis súplicas estaban siendo escuchadas, incluso en las recaídas mi fe era inquebrantable. Lastimosamente, la fe que me sostuvo todos esos meses pareció derrumbarse en un solo día. Sentada junto a él en el hospital entendí que el milagro que había imaginado simplemente no iba a llegar y por primera vez, en vez de pedir por su sanción, le pedí a Dios que no dejara que mi papá siguiera sufriendo”, escribió.

Falleció el mayor general (r) Javier Ayala Amaya, el rector que impulsó una educación para la paz desde la Universidad Militar Nueva Granada

En medio de su mensaje, reveló que su partida le ha generado una gran cantidad de emociones que ha intentado procesar y comprender, ya que, hasta ahora, se trata del momento más triste y doloroso que ha tenido que enfrentar.

“Por un momento, llena de rabia y dolor, confieso que rompí mi promesa, pero mi papá, como buen reconciliador que es, en su llegada al cielo se encargó de quitar todo rencor de mi corazón, darme una paz que sólo él podía darme y hacerme ver las cosas de otra manera. Me ayudó a comprender que la fe no consiste en obtener siempre aquello que pedimos, sino en confiar incluso cuando no entendemos la respuesta”, finalizó.

Murió Javier Alberto Ayala, rector de la Universidad Militar Nueva Granada. Foto: Instagram @unimilitar

Tras la publicación, miles de seguidores se pronunciaron en la sección de comentarios y enviaron mensajes de apoyo, solidaridad y fortaleza a Maqui015 y a los integrantes de su familia en medio del difícil momento de duelo que atraviesan.

“El papá virtual de muchas”; “Un abrazo y mucha fuerza”; “Cuanto lo siento, Maqui. Vivirá siempre en ti”; “No puedo dejar de llorar, crecí viéndolos en familia. Dios les multiplique las fuerzas. Gracias por abrirnos las puertas de sus corazones”; “Es un amor eterno”; “La estrella de tus vlogs ahora será la estrella del cielo, desde allá te seguirá ayudando” y “Qué gran mensaje y que gran lección, Maqui. Te acompañamos en tu dolor”, son algunas de las palabras que se leen.