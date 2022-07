¿Shakira rechazó colaborar con Luis Miguel?

Tanto Shakira como Luis Miguel han sido, durante décadas, dos referentes mundiales de la música latina, aunque nunca se les ha visto compartiendo; en las últimas horas se volvió viral la versión de que el sol de México no soporta a la cantante colombiana debido a supuestos rechazos que ha recibido para participar juntos en proyectos profesionales.

En los últimos días, ambas estrellas latinas han sido foco de las principales noticias del entretenimiento. Por un lado, la cantante barranquillera por su sorpresiva separación de su pareja, el jugador del Barcelona Gerard Piqué, las razones de su ruptura y el acuerdo sobre la custodia de sus hijos.

Por otro lado, Luis Miguel ha causado revuelo en el mundo del entretenimiento debido a las críticas que ha recibido por redes sociales por su aspecto físico, esto luego de que la también artista ecuatoriana Naíza publicara una fotografía en la que se ve al mexicano con una imagen diferente.

Debido a su imagen, es criticado en redes sociales por supuestamente abusar de los procedimientos estéticos para prolongar su juventud.

Además, el cantante mexicano tiene ansiosos a sus fans, ya que hace unas semanas fue visto en una playa de Miami, en los Estados Unidos, acompañado de Mercedes Villador, una despampanante modelo de origen argentino con quien ya tendría un año de relación y hasta habría planes de matrimonio.

Volviendo al tema que une a Shakira y Luis Miguel, en las últimas horas, el programa especializado en farándula No Chisme No Like, el sol de México no soportaría que se mencione a la cantante colombiana debido a los rechazos que habría recibido por parte de ella y su equipo de trabajo.

Según medios mexicanos, la molestia inicia hace algunos años, cuando el cantante de La incondicional, tuvo la iniciativa de buscar a la barranquillera para colaborar en un nuevo proyecto musical que quería iniciar. Sin embargo, no se pudieron poner de acuerdo.

Ni el equipo de trabajo de Shakira ni la misma cantante habrían estado de acuerdo con el ofrecimiento económico que hacía el mexicano, además, el estilo musical del proyecto no habrían convencido del todo a la cantante de Te felicito para montarse en el bus del talentoso cantante.

Sin embargo, este tipo de desacuerdos se dan muy seguido en la industria de la música, por lo que no debería considerarse como una razón principal, sin embargo, No Chisme No Like señala que la gota que rebozó la copa fue un segundo rechazo de Shakira.

En la serie de Luis Miguel se muestra el momento en el que se le ofrece interpretar el papel protagónico en la famosa película El Zorro, sin embargo, lo que no era tan conocido es que el papel de la coprotagonista se le había ofrecido a Shakira, quien en su momento lo rechazó debido a que consideraba que su inglés en la época no era el adecuado para darle vida a la enamorada del héroe enmascarado.

Más allá de la veracidad del descontento de Luis Miguel con el icono mundial de la música pop, ninguno de los dos se ha referido públicamente a su relación profesional. Lo que sí está claro es que ambos le han demostrado al mundo que el talento latinoamericano no tiene límites, puede que en un futuro ambas estrellas logren por fin coincidir en un proyecto y dejar boquiabiertos a sus fans.