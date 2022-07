“Es problema mío”: Lina Tejeiro respondió a quienes critican su nuevo romance

La actriz y youtuber Lina Tejeiro es una de las mujeres que se ha consolidado no solo en la televisión colombiana, sino también en las redes sociales. Por años, la llanera ha protagonizado portadas de revistas y se ha ganado la admiración de su público, hasta el punto en el que su vida amorosa ha dado mucho de qué hablar.

Hace un tiempo, Tejeiro había contado en las plataformas digitales que ella estaba dispuesta a abrir su corazón con una persona, siempre y cuando ese hombre la cuidara. De este modo, luego de no saberse nada sobre la vida amorosa de la actriz, se confirmó que ahora sostiene una relación con el artista Juan Duque.

Como suele pasarle a las celebridades, hay quienes felicitan a Lina por su nueva relación de pareja, pero también existen cibernautas que no aprueban su unión. Respecto a los segundos, la colombiana no dudó en dar a conocer su opinión.

Luego de que Tejeiro y Duque se mostraran juntos, se han generando un sinfín de reacciones en redes sociales, pues la llanera tiene millones de seguidores en Instagram y el músico también acumula una buena cifra. De hecho, la dupla fue captada dándose muestras de cariño y en Twitter lanzando indirectas de su unión.

Sin embargo, aunque son más los que la felicitan, no pasan desapercibidas las personas que no toleran el nuevo amor de Tejeiro. Para algunos, “hay mucha pantalla” de por medio y otros no superan la antigua relación de la colombiana con el cantante de reguetón Andy Rivera. “La veré en dos meses llorando por Andy y diciendo que él siempre es el amor de su vida”, escribió un usuario digital.

Una de las características que más ha relucido en Lina es su carácter; la mujer de 30 años ha sido muy enfática en sus respuestas y, a su vez, en varias ocasiones no se queda sin expresar lo que verdaderamente piensa.

En esta oportunidad, recientemente, la actriz no quiso quedarse callada y envió un mensaje como respuesta a quienes critican su nuevo romance: “Me importa un culo que no soporten verme feliz, eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir”, escribió la youtuber en su perfil oficial de Twitter.

Así las cosas, en las últimas horas varios cibernautas compartieron su punto de vista.

“Lina, mamacita, al tomarte el tiempo para escribir ese tuit te está importando lo que la gente piense o diga, simplemente no respondas a nada y punto”; “Las enemigas imaginarias no pasan de moda”; “Yo a él lo sigo por Instagram hace rato me encanta me hace reír mucho... también es muy lindo y hacen una pareja súper bonita, me encanta.”; “Obvio muy rico que estés feliz, te lo mereces!! Lo que creo que mucha gente está criticando es lo empalagoso que se volvió el tema”, son varios de los comentarios más relevantes en la publicación de Lina Tejeiro.

Me importa un culo que no soporten verme feliz eso no es problema mío, no me voy a disculpar por existir. — LINA TEJEIRO (@Lina_Tejeiro) July 24, 2022

Hay que decir que no hace más de un mes se supo del romance entre Tejeiro y Duque. Desde ese momento, la pareja de artistas no deja de aparecer en historias de Instagram, y los comentarios no cesan.

Por otro lado, Vibiana Tejeiro, madre de la actriz, la semana pasada reveló lo que piensa sobre la nueva relación amorosa de Lina.

Un usuario preguntó en redes: “¿Cómo te cae Juan Duque? Queremos ver a Lina feliz”.

“Bueno, todo el mundo quiere saber qué opino de Juan”, aseguró, insinuando que no es la primera vez que la pregunta llega a su bandeja de mensajes o a su perfil en general.

“Yo lo único que puedo decir es que una persona que haga feliz a mi hija, eso, eso para mí es la felicidad”, continuó diciendo Vibiana en el video publicado en sus historias. Además, se refirió a que lo importante es cómo ellos se sientan. “Que ellos sean felices a mí me llena”, concluyó.