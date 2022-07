“Sal del armario”: descubren a Lina Tejeiro besando a una amiga

En la fiesta de cumpleaños de Luis Fernanda W ocurrió un hecho que dejó perplejos a los seguidores de Lina Tejeiro. Al evento, al que asistieron varios famosos de la farándula colombiana, la actriz fue pillada besando en la boca a una amiga. Ante la revelación de las imágenes, una de sus seguidoras le pidió que saliera del clóset. Sin dudarlo, Tejeiro le respondió.

“Si me gustaran las mujeres hace rato habría salido del armario y tampoco hubiese durado entubada media vida, me fascina la masculinidad y ahora salgo con un hombre que me fascina de pies a cabeza, no descontextualices el amor y el cariño que le doy a la gente cercana. Donde me veas con mis mejores amigas, te infartas, las abrazo, les doy besos, me siento en las piernas de ellas”, contestó por Instagram la actriz colombiana.

Pero eso no fue lo único que ocurrió en la fiesta de Luisa Fernanda W en torno a Tejeiro. Allí la actriz pasó un momento muy agradable. Incluso se robó las miradas con unos inesperados movimientos de cadera que realizó al ritmo de la música. En el círculo que se formó, las risas y emociones salieron a flote mientras movía su cuerpo con buenos sonidos.

Al quedar en el medio de todos los asistentes, la colombiana comenzó a hacer un twerking y terminó en el piso, dando una pequeña muestra del sabor que lleva en la sangre. Tejeiro se apoyó en el suelo y fue moviendo sus caderas lentamente.

En medio de la ovación que recibió, la artista, que fue criticada por un trino que hizo, finalizó su espacio artístico con una vuelta y una sonrisa por lo divertido que lo pasó. La joven recibió aplausos de los presentes de la reunión, quienes han compartido con ella en los últimos años. “Me encontré con este trompo. No la sienta es nadie”, dijo La Liendra en su cuenta oficial de Instagram, en que puntualizó que la actriz había sido de las que más bailó.

Otra de las que sorprendió en la fiesta de Luisa Fernanda W fue Aida Victoria Merlano. La barranquillera, que se dio una nueva oportunidad en el amor con Naldy, disfrutó de la reunión en Cajicá con un sensual vestido, el cual lució sin ropa interior debajo. La joven llevó un diseño ceñido de color blanco, que tenía aberturas a los laterales y en el centro.

Al bromear sobre su elección, Merlano enfatizó en que tomó una mala decisión al no ponerse interiores para ir a bailar. Al fondo de este contenido se ve a Tejeiro moviendo su cuerpo y observando sin rumbo.

La fiesta, sin lugar a dudas, fue una de las más mediáticas en los últimos días debido a la cantidad de personalidades que se encontraron en el Rancho MX para celebrar los 29 años de Luisa Fernanda W, además de tener hechos que generaron controversia entre la opinión pública y que hasta el día de hoy siguen dando de qué hablar tanto en medios de comunicación como en redes sociales.