Juan Duque, nuevo amor de Lina Tejeiro, se habría “burlado” de relación que tuvo la actriz con Andy Rivera

El artista publicó un video que muchos aseguran es una pulla para el ex de la actriz.

Lina Tejeiro y Juan Duque han quedado en el centro de distintas reacciones en redes sociales, luego de que se diera a conocer de forma oficial que se encontraban saliendo. Los dos artistas recibieron apoyo y elogios en las plataformas digitales, debido a los coqueteos y demostraciones cariñosas que tuvieron en algunas publicaciones realizadas en sus perfiles.

A pesar de que los famosos residen en ciudades diferentes, ambos han buscado la manera para tener acercamientos y momentos clave en el proceso de conocerse más. Los dos jóvenes han dejado evidencia de las citas que han sostenido y del interés que sienten por el otro, teniendo en cuenta los pasados amorosos que lidiaron con Sofía Tabares y Andy Rivera.

Recientemente, Duque dio de qué hablar en Instagram y TikTok luego de que se difundiera un inesperado video en el que lanza una serie de pullas y burlas, sobre lo que varios usuarios afirman hace referencia a la relación que tenía Lina Tejeiro con el artista urbano. El joven aparece en compañía de otro hombre, mientras suelta frases bastante dicientes.

Pese a que el paisa ha ganado reconocimiento entre los seguidores de las plataformas digitales por su humor pesado y los particulares chistes que hace, algunas personas creen que este contenido es la indirecta exacta para el cierre del amor entre la actriz y el cantante. Aunque nunca menciona nombres, el colombiano hace referencia a una relación tóxica que llegó a su fin.

“Fino, acabé de romper una relación de cuatro años”, dice Juan José, a lo que el otro hombre le pregunta si está triste o bajoneado por la decisión.

Duque, de forma inesperada, responde que no se encontraba para nada aburrido, ya no se trataba de una relación propia.

“No, no, porque no era la mía”, dijo el cantante mientras mostraba seriedad en su rostro.

Estas palabras fueron tomadas por los curiosos como un guiño al extenso noviazgo que sostuvo la artista colombiana con Andy Rivera durante varios años, y la ruptura definitiva que llevaron a cabo a principio de 2022. La celebridad, e integrante del elenco de ‘La Ley del Corazón’, fue quien puntualizó qué ocurrió entre ambos con esta nueva oportunidad que buscaron darse, concluyendo que no funcionó y la puerta se cerró.

Por el momento, Juan Duque no se ha referido a los rumores que giran en torno a esta publicación, teniendo en cuenta que suele dar respuestas con sarcasmo o burla a las críticas y comentarios en plataformas como Twitter.

¿Andy Rivera publicó indirecta para Lina?

De acuerdo con todo lo que quedó reflejado en la cuenta personal de Twitter de Andy Rivera, una nueva pulla fue lanzada sobre las decepciones sentimentales y el desamor. Los seguidores del artista indicaron que se trataba de un ‘vainazo’ para su expareja, debido a la ruptura que vivieron a principios de año cuando intentaron regresar.

Según el contenido que fue publicado, el famoso paisa compartió su pensamiento acerca de que ninguna situación o momento “era para siempre”, al igual que ninguna persona realmente era “perfecta”.

Estas palabras fueron asociadas por sus fieles fanáticos como una indirecta por el fin de su amor con Tejeiro y el nuevo hombre que llegó a la vida de la actriz. Pese a que esto no se confirmó, las dudas al respecto quedaron en el aire.

“Nadie es perfecto y nada es para siempre”, escribió el intérprete de ‘Te pintaron pajaritos’ en un trino, donde quedaron reflejadas varias reacciones de los curiosos.

Por el momento se desconoce la opinión del artista urbano sobre el romance que lleva Duque con Tejeiro, además de las futuras canciones que saldrían a la luz a futuro.