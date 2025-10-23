Andy Rivera es un cantante colombiano reconocido por su trayectoria en la música urbana, y aunquese mantuvo alejado por un tiempo, volvió a los escenarios y conquistó con su presentación en el Movistar Arena el pasado 18 de octubre.

El concierto contó con otros artistas nacionales e internacionales desde el inicio de diferentes géneros: Golpe a Golpe, JD Tornall, Valka, Juan Duque, Maisak, Sonyk el dragón, Ñejo, Baby Rasta y Gringo, LuiG21+, Lenin Ramírez, Nio García, Noriel y su padre, Jhonny Rivera, a quien ya había confirmado.

Una invitada especial también fue Xime Mua, una influencer paisa, que lo acompañó en la tarima y juntos cantaron ‘Dame un beso’, uno de sus más recientes lanzamientos, canción con la que se avivaron los rumores de un posible romance.

En un momento, los asistentes comenzaron a hacer bulla por lo que estaba sucediendo y el cantautor le dio un beso en la boca a la mujer, acto que confirmaría que —al parecer— tienen una relación amorosa.

Expareja de Andy Rivera contó la verdad de su relación con el cantante

Danniela Duque es una creadora de contenido, modelo y Señora Mundo Risaralda, quien recientemente tuvo gemelas, pero lo que más ha causado interés en sus seguidores es su actual relación con el cantante, pues hace unos años fueron pareja, tuvieron su primera hija y se separaron.

Mediante una dinámica en su perfil de Instagram, la expareja del interprete de Te pintaron pajaritos en el aire, respondió preguntas sobre su relación con Andy, su familia y quien sería su actual novia.

Expareja de Andy Rivera habló de su relación y su familia. | Foto: Instagram @dannieladuqu

“Súper bien, esa noche fue una noche muy, muy especial. Se cumplió, se compartió en familia, para mí ellos también son como mi familia, me han visto crecer a mi. Yo solo tengo cosas bonitas para decir de ellos”, confesó Danniela, agregando que se conocen desde hace muchos años, desde que ella estaba en el colegio.

También le preguntaron por cómo se lleva con Xime Mua, la creadira de contenido, que llamó la atención desde hace un tiempo por su cercanía con Andy Rivera y al parecer, logró conquistar su corazón.