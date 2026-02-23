Andy Rivera se pronunció por la boda de Jhonny Rivera, su papá, y Jenny López; en imágenes mostró su reacción

Después de varios meses de expectativa, Jhonny Rivera y Jenny López celebraron su boda el domingo 22 de febrero de 2026, acompañados por familiares, amigos cercanos y colegas que fueron testigos de su unión frente al altar.

El artista de música popular se mostró visiblemente emocionado por este nuevo capítulo de su vida y, en la mañana del sábado 21 de febrero, compartió a través de sus historias de Instagram algunos detalles previos de la celebración, dejando ver la importancia que tenía este momento para ambos.

La pareja vivió la jornada con entusiasmo, al igual que sus seguidores, quienes siguieron de cerca cada adelanto y reaccionaron con alegría ante esta etapa que marcó el cierre definitivo de la soltería y el inicio de una nueva vida en matrimonio.

Sin embargo, las miradas se posaron en Andy Rivera, el hijo de Jhonny Rivera, quien no dudó en pronunciarse sobre la boda de su progenitor. El cantante, que tuvo una extensa historia con Lina Tejeiro, fue foco de reacciones por el mensaje que ubicó en redes sociales.

Según se detalló, el intérprete de Pajaritos en el aire subió una historia a su cuenta oficial de Instagram, asegurando que estaba completamente feliz y emocionado por su padre, quien se estaba dando una nueva oportunidad en el amor.

El paisa primero publicó una foto en la que mostraba el look de la ceremonia, para después compartir un video de su progenitor y la novia saliendo de la iglesia tomados de gancho. Allí se vio la felicidad que rodeaba a la pareja, recibiendo aplausos y festejos de los invitados.

Boda Jhonny Rivera y Jenny López Foto: Instagram @andyrivera

“El amor existe, hoy fui testigo“, escribió en un video, donde se veía a Jenny López entrando a la iglesia con su vestido blanco.

De igual manera, se logró ver un video en el que Andy Rivera molesta y bromea con su papá, quien lo llama el nuevo representante de la soltería.

Estas imágenes reafirmaron lo unidos que son los dos artistas populares, quienes han plasmado una cercanía y complicidad desde hace muchos años.