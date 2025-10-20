Andy Rivera volvió a captar la atención en redes sociales y medios de comunicación, no solo por sus recientes estrenos musicales, sino también por las revelaciones que hizo sobre su vida sentimental. El artista, recordado por su pasada relación con Lina Tejeiro, se convirtió en tema de conversación entre sus seguidores, quienes reaccionaron con todo tipo de comentarios a las publicaciones que circularon sobre él.

Sin embargo, recientemente, el artista robarse las miradas de miles de personas durante su reciente show en Bogotá, luego de destapar un detalle de su vida sentimental. El cantante no dudó en hacer evidente un paso que estaría dando, lejos de los focos mediáticos.

De acuerdo con lo que quedó registrado en videos de redes sociales, Andy Rivera se gozó una noche muy especial en el Movistar Arena, el pasado 18 de octubre, donde cantó e interpretó sus temas musicales. Allí conectó con sus fans, poniéndolos a bailar con invitados inesperados.

Según quedó grabado, el hijo de Jhonny Rivera habría oficializado el romance que estaría disfrutando con una joven creadora de contenido, con quien había rumores de una posible relación.

En el escenario se detalló que el intérprete de Te pintaron pajaritos subió a Xime Mua, una influencer paisa, con quien saludó y conversó un poco. Andy Rivera la abrazó de forma genuina, hablándole al oído tras darle un beso en la mejilla.

Al instante, al escuchar la bulla de los asistentes, el famoso aprovechó y se dio un beso en la boca con la mujer, confirmando, aparentemente, que había más historia entre ambos.

Este momento causó furor en el Movistar Arena, donde muchos se emocionaron de ver la oportunidad que se estarían dando los dos. Varios aplaudieron y celebraron, considerando este un amor de redes sociales.

¿Quién es Xime Mua, la pareja de Andy Rivera?

Xime Mua o Ximemua es una creadora de contenido paisa que se enfoca en videos para TikTok, hablando de sus actividades, trucos e historias de vida. La colombiana fue ganando fuerza con sus ideas, al punto de que varios clips se viralizaron y se hicieron populares entre los curiosos.

Sin embargo, la influencer tomó relevancia luego de que hablara sobre Andy Rivera, exponiendo lo talentoso y atractivo que era. Tras etiquetas y menciones en la plataforma digital, el cantante reaccionó y abrió la puerta a interacciones particulares.