Sí volvieron: Lina Tejeiro abrió su corazón y habló sobre Andy Rivera

La reconocida actriz Lina Tejeiro realizó un nuevo video en YouTube en el que quiso dar las gracias a las personas que han estado en su vida. En el video, Tejeiro tenía que ver unas fotografías de algunas personas y dar unas palabras, lo que pensaba de ellas, lo que admiraba, entre otras cosas.

La entrevista la realizó Claudia Serrato, mánager de Tejeiro y persona cercana a la actriz. A medida que la entrevista avanzaba, Tejeiro fue contando más sobre su vida personal. De hecho, por primera vez contó la verdad sobre Andy Rivera.

“Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, porque fue un gran maestro. Lo voy a querer por el resto de mi vida, va a ser una persona muy importante, pero es una página que ya hay que pasar, que hay que decir: bueno, ya, hay que soltar”, afirmó Tejeiro.

En la entrevista también contó que había terminado con Andy hace un par de meses, pues hasta este año estuvieron intentando darse una nueva oportunidad.

“Le agradezco por todo lo que ha hecho, por todo lo que fuimos. Realmente, hace muy poco finalizó esta relación. Nosotros estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir. Sí, estábamos intentando, juntos otra vez; sí, estábamos en Miami, y sí queríamos escribir una historia con final feliz”, señaló.

La actriz decidió revelar y confirmar las especulaciones que rondaron en redes sociales cuando se vieron los zapatos de Rivera en un video de la actriz.

“A veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla, pues no lo fuerces, no es de tu talla, no hay nada que hacer”, comentó.

¿Por qué se alejó de las redes sociales?

La actriz había estado lejos de las redes sociales, motivo por el cual muchas personas empezaron a preocuparse y pensar que algo le había sucedido. Sin embargo, esta semana reapareció y contó a sus seguidores lo que había sucedido.

En sus historias, Tejeiro contó que estuvo bastante ocupada trabajando en un nuevo proyecto, por lo que duró una semana lejos de Bogotá y sin señal. Ese fue el primer motivo por el que contó que no había estado activa.

Además, señaló que estuvo muy contenta disfrutando de esa pequeña libertad, por lo que no intentó conectarse.

“Me desaparecí una semana completa, me desconecté de las redes sociales y lo disfruté tanto, pero mucha gente estaba preocupada, que si estoy bien, que si me pasó algo, que por qué no aparecía, tranquilos, estoy divinamente, perfecta, preciosa, estoy muy bien. Andaba perdida porque andaba grabando un proyecto que apenas pueda les contaré de qué se trata.

Sobre la misma línea, la actriz señaló que su porcentaje de permanencia en la pantalla había bajado 26 %.

“Una semana grabando fuera de Bogotá y no tenía señal, los dejé descansar un buen rato. Honestamente, yo también descansé de las redes sociales. Mi porcentaje en pantalla bajó 26 %, me felicito, pero ya esta semana ese porcentaje cambiará”, concluyó.

Además, para demostrar que había regresado a las redes sociales, no dudó en compartir un jocoso video en su cuenta de Instagram.

La despachada de Tejeiro antes de desaparecer de las redes sociales

La actriz e influencer Lina Tejeiro, aprovechó sus redes sociales para hacer un pequeño, pero contundente comentario sobre dos temas de la coyuntura internacional, el caso de Johnny Depp y Amber Heard, y la separación de Gerard Piqué y Shakira, los cuales han estado llenando las plataformas de memes y comentarios jocosos.

Todo comenzó por un trino en el que la actriz, mezclando los temas para entrar en el debate social, afirmó que algunas personas actúan como Depp, haciendo referencia a la inocencia que demostró en la corte en el juicio con su exesposa Amber Heard, pero en realidad sería como el jugador del Barcelona, es decir, infiel.

“Se las dan de Johnny Depp y en realidad son como Piqué”, escribió Tejeiro, a lo que uno de sus seguidores le respondió: “Se las dan de actores y son futbolistas (?)”, aprovechando para hacer la precisión sobre el comentario de la actriz.