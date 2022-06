La confesión de Lina Tejeiro sobre Andy Rivera: “lo voy a querer siempre”

La historia de amor de Andy Rivera y Lina Tejeiro sigue siendo un tema de qué hablar, tanto en redes sociales, como por la actriz, quien revivió la polémica con su más reciente video en YouTube. En la producción subida a su canal, Tejeiro hizo varios comentarios a sus seguidores para que estos la conocieran más, aclarando diez cosas que “suponen” de ella, por lo que no dejó pasar a su expareja.

Aunque recalcó que no seguía “enamorada” de Andy, sí afirmó que no lo iba a olvidar, ya que habían pasado nueve años de sus vidas “intentando” que su relación funcionara, pero que a pesar de los esfuerzos, esto no se habría logrado.

“Es una persona que fue muy importante en mi vida, una persona con la que duramos muchísimos años, donde intentamos muchísimas veces como reconstruir una relación, pero finalmente, la situación no nos lo permitió”, afirmó la actriz e influencer.

A reglón seguido, Tejeiro mencionó que, quizás, una de las razones por las que no habría funcionado la relación era por el nivel de madurez que ambos tenían para ese entonces. “No estábamos como maduros emocionalmente, no estábamos estables tampoco, entonces como que no funcionó”, expresó.

La actriz recalcó que no se “acabó el amor” que sentía por el cantante, por lo que no lo había olvidado, incluso insistió en que dejarlo en el pasado era “imposible”, añadió que le importaba lo que pasara con él porque le tenía mucho aprecio, pero que por ahora estaría con “ganas” de enamorarse,

“Pero enamorada, enamorada como tal, no, yo creo que como les dije, ya el amor cambió, no se acabó, no lo olvidé, es imposible, porque para olvidar tendría que borrar nueve años de mi memoria...no puedo decir “no me importa”, porque es una persona que fue supremamente importante en mi vida, pero es un amor diferente, le tengo un aprecio muy fuerte, pero pero creo que es hasta ahí y enamorada no, pero con ganas de enamorarme”, acotó en su video.

Lina Tejeiro reveló las inseguridades que siente con su cuerpo

La actriz decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram una reflexión sobre su cuerpo y las cosas que le generan inseguridades, que si bien esto es algo completamente natural en todas las personas, llama más la atención cuando viene de una mujer como Tejeiro, la cual es aclamada por su belleza.

“Así soy: blanquita con imperfecciones, manchitas, fibrosis, cicatrices, espinillas, vellos, pelos, un ombligo raro para muchos y hermoso para mí, una ceja diferente a la otra, un ojito más grande que otro”, escribió inicialmente refiriéndose a los aspectos físicos que no le generan inseguridad en su cuerpo.

Pero, además, Tejeiro decidió compartir con sus más de nueve millones de seguidores en Instagram otro tipo de reflexiones, esta vez no físicas, sino con respecto a temas de su vida y sus sueños personales.

“Con muchos sueños por cumplir, con errores que corregir, con inseguridades que aún trabajo en ellas, luchando contra mi procrastinación, tratando día a día de tener una mejor relación con mi cuerpo, tengo pensamientos que me generan ansiedad, tengo una pasión por seguir despertando empatía en mi ser, un corazón lleno de amor, muchas ganas de seguir conociendo el mundo, siempre lista para vivir la vida porque entendí que vida solo hay una”, escribió la actriz acompañando la publicación con una foto suya.

Lina terminó la publicación manifestando que así es y así se ama. Muchos seguidores no tardaron en felicitarla por reconocer sus inseguridades, al tiempo que le recordaban lo hermosa que es y que sirve de inspiración para muchas otras mujeres.