¿Fue mientras estaba con Lina? Andy Rivera confesó “química” con modelos de sus videos

El mundo de la farándula todavía recuerda la relación entre Andy Rivera y Lina Tejeiro, la cual cuando finalizó causó gran polémica entre sus seguidores. Unos afirmaban que Andy Rivera le había sido infiel a Tejeiro, otros que todo había terminado en buenos términos.

Ahora un nuevo interrogante se ha abierto, luego de que Andy confesara, por medio de sus historias de Instagram, que había tenido “química” con las bailarinas de algunos de sus videos.

“¿Alguna vez te ha gustado o te has enamorado de alguna modelo de tus videos? Fue la pregunta que le hizo uno de sus seguidores al artista. “Claro, claro, yo he sentido química así en el set con una modelo grabando, me ha pasado un par de veces, pero no sé, enamorado no, y uno se antoja de pedir el número a veces, pero me da pena, después dicen ‘ay, es igual a todos’”, se le escucha decir a Andy Rivera.

No es claro si la “química” sentida por el cantante ocurrió en los videos mientras estaba con Tejeiro o después cuando quedó sin pareja; sin embargo, se evidenció que mientras el artista graba sus videos con lindas mujeres, algunas pueden estar cayendo en sus redes.

Hace unos días, Lina Tejeiro también fue tema de conversación en redes sociales, luego de hablar sobre el hombre de sus “sueños”, y dar a entender que actualmente se encuentra en una relación, o que al menos está pensando en formalizarla.

Por medio de una ronda de preguntas y respuestas en las historias de su cuenta de Instagram, la actriz colombiana contó un poco de su vida sentimental que, aunque en broma, abrió una nueva puerta para que sus seguidores sigan hablando de su vida privada. En una de las preguntas que le hicieron a Tejeiro, uno de sus fans no dudó en escribir: “¿Tienes pretendientes? ¿Estás saliendo con alguien?”.

En respuesta, Lina, como es costumbre con este tema, decidió usar la ironía y la comicidad para transmitir su mensaje; eso sí, mostrando algunos gestos de amor y conquista en ciertos momentos de su video.

“Saliendo, saliendo, como tal no (…) nos estamos conociendo, es una persona muy graciosa. Es muy guapo y muy maduro emocionalmente”, dijo Tejeiro con cara de enamorada. Así, después de lanzar algunos suspiros y risas, la actriz comentó que es tal el amor que se está gestando, que puede decir sin ninguna duda que el ‘afortunado’ sería el hombre que durante tanto tiempo estaba esperando.

“Me hace reír demasiado. Es (lanza un suspiro) el hombre de mis sueños”, dijo, con una que otra risa en medio de su respuesta.

Como era de esperarse, la declaración de Lina no pasó desapercibida en redes sociales, aunque muchos de los internautas más “suspicaces” aseguran que todo lo dicho era mentira, pues solo hacia parte de una broma que ella quiso jugarle a sus seguidores. “Claro, es el hombre de los sueños, porque solo está en tus sueños”; “Eso, hágale que soñar no cuesta nada”; “El hombre de los sueños solo existe ahí, en la mente y en los más dulces sueños” y “¿De los sueños? Claro, ese mismo es el que sueño yo”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales.