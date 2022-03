¿Lina Tejeiro y Andy Rivera volvieron? La mamá de la actriz habló sobre los rumores

Los rumores sobre la unión entre Lina Tejeiro y Andy Rivera han puesto a los artistas en tendencia en redes sociales. De hecho, las preguntas sobre la posible reconciliación no solo inundan a los artistas, sino que también llegan hasta las redes de la mamá de Lina, Vibiana Tejeiro.

Recientemente, la mamá de la actriz realizó una dinámica en sus redes sociales de preguntas y respuestas. Allí fue en donde recibió varias pullas y dudas sobre la pareja. Sin embargo, muy tajante manifestó que ella no hablaría sobre el hecho.

“Con respecto a esto no voy a decir ni sí ni no, si verdadero o falso, porque no me gusta opinar sobre la vida privada de absolutamente nadie y menos de mis hijos”, sentenció.

Además, otras personas preguntaron a Vibiana si ella hablaba con Andy Rivera, a lo que respondió “Evito llamar, evito que me llamen porque no me gusta hablar por teléfono. Sí he hablado con él, hablé el lunes con él y pues siempre que podemos hablamos”.

El hecho de que la madre de Tejeiro haya señalado que habla con Rivera fue munición para que usuarios de las redes señalaran que los rumores son ciertos y que la pareja se habría reconciliado. Sin embargo, hasta el momento Ni Lina Tejeiro ni Andy Rivera han hablado al respecto.

Cabe recordar que semanas atrás Vibiana interactuó con sus seguidores en la red social Instagram y habló sobre las especulaciones que vinculan a su hija con el cantante.

Por medio de la opción de caja de preguntas en la plataforma que habilitó Me gusta en sus historias, Vibiana se comunicó con sus más de 250.000 seguidores y dejó muy claro que ella nunca se ha distanciado de sus hijos. Uno de los cibernautas le preguntó si estaba distanciada de Lina porque volvió con Andy y, sin pensarlo dos veces, la mujer expresó su postura.

“La gente está muy loca, definitivamente. Yo nunca me he distanciado de mis hijos, de Lina menos, y si vuelve con Andy y esa es su felicidad que sea muy feliz”, dijo, mientras aceptaba que la felicidad de sus hijos siempre va a ser la suya.

La reacción de Andy Rivera cuando le preguntaron por Lina

En el cumpleaños del cantante de música popular Johnny Rivera, padre de Andy, el también cantante del género urbano recibió varios comentarios sobre la situación amorosa.

La celebración contó con varios artistas como Galy Galiano, Hebert Vargas, entre otros, que subieron al escenario a animar el festejo. Jhonny terminó por compartir varios momentos de la celebración, también aprovechó para agradecer a su hijo por todos los esfuerzos realizados para que el evento saliera todo un éxito.

Un grupo de trovadores también participó del evento, y uno de ellos no dudo en lanzar una pulla a Andy y preguntar si había vuelto con Tejeiro.

“Pero ya que veo a Andy, sentado ahí en esa esquina, yo quiero que usted nos cuente si en verdad volvió con Lina”, trovaron.

Lo que causó más sorpresa es que Andy no dijo nada, solo soltó unas risas y miró a su acompañante. Los asistentes no evitaron lanzar comentarios y risas en el momento. Sin embargo, se sabe que Tejeiro no asistió a la celebración, a pesar de que sí estaba invitada.

En su cuenta de Instagram, Tejeiro realizó una dinámica de preguntas y respuestas, en la que reveló el verdadero motivo del porqué no fue a la celebración. “Porque no me invitaron. No mentiras, fue porque tenía otras cositas que hacer”, aclaró.